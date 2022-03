Roborock Q7 Max + y Q7 Max se pueden reservar en Amazon

El Roborock Q7 Max y Q7 Max+ ahora están disponibles para pre-pedido en Amazon. Ya se conocen los precios.

Roborock Q7 Series – Estos son los precios de los nuevos robots aspiradores

Como mencioné hace unos días, la venta Roborock Q7 Max y des Q7 máx. + En el 01 abril Comienzo. Esto se confirma aún más ahora, porque ambos modelos ahora están listados en Amazon e incluso se pueden reservar. Como resultado, ahora también conocemos precios que Roborock nunca mencionó antes.

Pagas por un robot aspirador sin estación de succión 449,00 € Y el 699,00 € El Roborock Q7 Max + debe usarse con una estación de succión.

Así que pagas 100 € menos por el Q7 Max en PVP que por el Roborock S7. Frente al Roborock S7+, que tiene un precio estándar de 899,00 euros, el Q7 Max+ cuesta 200 euros menos. Entonces, si tiene un robot aspirador Roborock con una estación de succión en segmento de precio medio Lo está buscando, puede encontrar el modelo adecuado aquí.

En comparación con la serie S7, la serie Q7 no tiene un trapeador vibratorio y tampoco puede levantarlo sobre alfombras. En general, Q7 es funcionalmente fuerte Basado en Roborock S5 Max. Los dispositivos de prueba ya están en camino, por lo que pronto Karim y Chris proporcionarán informes de prueba detallados.

