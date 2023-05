Rockfall amenaza con derribar a toda la comunidad

Página principal mundo

Los residentes de una comunidad en Suiza temen que un desprendimiento de rocas pueda destruir su aldea. Hasta nuevo aviso, deberán salir de sus domicilios – Aplica Fase Roja.

Actualización del 13 de mayo a las 15:05: El portavoz de la comunidad, Christian Gartmann, confirmó el sábado por la mañana que “no queda nadie en el pueblo”. El Frente Revolucionario informa sobre la evacuación de Prinz, citando información de la agencia de noticias Keystone. Los residentes se han alojado en más de 130 apartamentos en el área. Es posible que nunca se les permita regresar a Brienz, ya que la posición exacta de la pendiente no se puede predecir en detalle, explica el geólogo ingeniero Simon Law de ETH Zurich. En el peor de los casos, pero algo improbable, las rocas podrían caer sobre el pueblo a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

Actualización del 12 de mayo a las 14:11: El pueblo suizo de Brienz en Graubünden debe ser evacuado porque es inminente un desprendimiento de rocas. Todos los aldeanos deben desalojar sus hogares antes del viernes (12 de mayo) a las 6:00 p. m. Originalmente, las autoridades dijeron que aún se permitía ingresar al pueblo durante el día después de la evacuación. Sin embargo, a medida que aumentaba la posibilidad de que cayeran rocas, ahora se aplicaba la fase roja.

Los residentes del pueblo de montaña de Brienz deben ser evacuados debido a un inminente desprendimiento de rocas. © Jan Ehrnzeller / dpa

En términos concretos, esto significa una evacuación completa por tiempo indefinido. Después de que los ciudadanos de Brienz abandonaran sus hogares el viernes por la noche, no podrán regresar de esta manera durante las próximas semanas o incluso meses. extravagancia mencionado. Conmoción para la gente de Brienz.

“Fue como poner un par en la cabeza. Como un golpe bajo. Dice un residente en una entrevista con Noticias diarias. No le gusta empacar. Pero no tiene otra opción. “Mi mamá me dijo que no le tiene miedo a las piedras, le tiene miedo a lo desconocido. ¿Cuánto tiempo nos hemos ido? Y ella no quiere salir de la casa, y eso también me duele”, continuó Prinze.

Suiza teme un derrumbe y el abandono de toda la comunidad

Primer informe del 10 de mayo: Brienz – En el pequeño pueblo de Brienz en el municipio de Albula/Alfra en el cantón suizo de Graubünden, todavía está pendiente una de las mayores evacuaciones del país hasta la fecha. Para el viernes (12 de mayo) a las 6:00 p. m., muchas personas tuvieron que abandonar el pueblo y ser llevadas a albergues temporales. El motivo de la eliminación a gran escala es una roca inminente.

aldea Príncipe Comunidad Pula / Fara cantón Grisones población reportada 85

Desprendimiento de rocas en Suiza: el municipio informa al pueblo de una evacuación

de nuevo extravagancia Los informes indican que grandes cantidades de rocas podrían deslizarse o cortar una pendiente en las próximas una a tres semanas. Por lo tanto, el equipo de gestión municipal declaró la fase naranja y les dijo a los residentes de Brienz que desalojaran el martes por la noche (9 de mayo). “Nos damos cuenta de que esta decisión está asociada con mucha emoción”, dijo el alcalde Daniel Albertin, según el diario. Nuevo periódico de Zúrich (NZZ) frente al pueblo.

Desde el viernes por la noche hasta nuevo aviso, nadie podrá pasar la noche en el pueblo. Dependiendo de cómo los expertos evalúen los riesgos el sábado, los ciudadanos pueden irse a casa durante el día. Los animales de Brienz también tienen que ser retirados del pueblo debido a una roca inminente. Pascal Porchet, de la Oficina de Protección Civil y Militar de los Grisones, dijo que el municipio regula el transporte de ganado grande, como vacas y cerdos. extravagancia un favor.

Evacuación en Suiza por desprendimiento de rocas: encima del pueblo hay una zona rocosa “isla”

Brienz no es el primer pueblo suizo en tener un riesgo de deslizamiento de rocas: en el pueblo de montaña de Kandersteg, se esperaban “cantos rodados puntiagudos” hace años. Los residentes de Brienz también saben desde hace mucho tiempo que el área rocosa de 1,9 millones de metros cúbicos llamada “isla” sobre el pueblo es peligrosa y podría estar amenazada de desalojo. La isla se mueve independientemente de la pendiente de abajo y se aceleró significativamente durante el último año. Ahora el peligro de caída de rocas es agudo. Esto también tiene que ver con los pronósticos del tiempo, dijo Simon Loew, profesor emérito de ingeniería geológica en ETH Zurich, en la televisión suiza. Se espera lluvia todos los días hasta el domingo (14 de mayo); esto podría acelerar significativamente el deslizamiento.

De acuerdo con la Nueva Zelanda Los expertos suponen que hay un 60 por ciento de posibilidades de que las rocas se derrumben sobre el idílico pueblo. No se puede descartar un flujo de escombros y deslizamientos de tierra, explica el jefe del Servicio de Alerta Temprana, Stefan Schneider. “Es algo en lo que vas cuesta abajo a 100 o 200 kilómetros por hora, estás en el pueblo en 30 segundos y lo destruyes”, dice Schneider.

Caída de rocas en Suiza: si el nivel es rojo, la evacuación del pueblo también se aplica durante el día

Una vez que los expertos predicen que la roca se romperá en tres a diez días, se debe declarar la fase roja. Entonces los habitantes de Brienz no podrán entrar al pueblo durante el día. Según Schneider, es concebible una evacuación inmediata. “Si la situación se deteriora inesperadamente más rápido de lo esperado antes del viernes por la noche, se debe activar una ‘evacuación de emergencia’. En este caso, se ordenará a los residentes con una alarma que abandonen el pueblo de inmediato. Actualmente hay 85 personas registradas en Brienz. Durante el evacuación, la municipalidad proporciona tienda de muebles y apoya la búsqueda de vivienda, según Christian Gartmann, vocero de prensa de la municipalidad.

Un trágico accidente a principios de año demostró lo peligrosas que pueden ser las rocas: dos trabajadores murieron en un desprendimiento de rocas en Austria.