Rolling Stones en Munich: Satisfacción en el Estadio Olímpico – Munich

¿Mick Jagger, señor, olvidó algo? No es una broma británica, el negro sirvió como copa de Earl Grey. “Ayer me tomé una cerveza en el Jardín Inglés”, dice en alemán en el Estadio Olímpico, como si no fuera uno de los gigantes del rock supervivientes entre unos 70.000 aficionados, sino que estuviera visitando amigos. Y eso es exactamente lo que lucían las imágenes de su picnic en la ciudad, que compartió en Instagram el día antes de los dos primeros conciertos en Alemania de la gira “60” de los Rolling Stones: Mick descansando en Friedensengel, Mick imitando el paso del gigante blanco en Leopoldstrasse para .

Y Mick está sentado en la taberna al aire libre, levantando una copa (aquí en modo video), diciendo algo incomprensible, vitoreando y sonriendo con picardía.

“Era clima de bikini”, ahora le dijo a la audiencia, “¡no muchos bikinis esta noche!”

Una gran ironía, porque nadie pensó en nadar antes del concierto número 116 de la banda en Alemania (como cuenta Jäger). Un correo electrónico advirtió a los poseedores de boletos que usaran ropa resistente a la lluvia ya que “mal tiempo con fuertes lluvias, relámpagos y ráfagas de viento” se acercaba a Múnich. Sobre las 14.30 horas, los cuerpos de seguridad llamaron por megáfono a los que ya esperaban: hubo que retrasar una hora la entrada hasta las 18.00 horas, y la fiesta empezó a las 20.45 horas.

Abrir la vista de detalle Esperando que acabe la lluvia y las leyendas del rock. (Foto: Stefan Rampf)

El cielo es gris oscuro, a veces lloviznando. “¿Ya estás en línea o todavía tienes el control?” Los fans se preguntan unos a otros en una situación un tanto desconcertada. Muchos consultan el radar de lluvia en sus teléfonos móviles y corean el eslogan: “Allí vuelve a brillar”. Olympiaberg, donde muchas personas pasean por la tarde durante eventos tan importantes para poder ver y escuchar algo del estadio más tarde, ahora está desierto.

Abrir la vista de detalle Mojarse por todos lados en Olympiasee. (Foto: Jana Yopstel)

Pocos de ellos quieren pasar su tiempo de espera en el teatro. En el escenario del Olympiasee, “Pacifico Boy” debería ser el segundo día de Teatro de PentecostésFestivales abiertos. El cantante Fede Sánchez, único en la escena muniquesa, se escapó entre bastidores bajo una lona. También habla maravillas de las piedras. En 1990, a los catorce años, la vio por primera vez en un concierto. “Pensé: es bueno verlos de nuevo, esta será la última vez”. Y ahora se dice que está actuando a 150 metros de sus “padres musicales”, “¡Guau, qué gran día!”

Christian Kessler aún no está seguro. Puso el Theatron, tal como lo hizo para el escenario de verano en el estadio en mis años de Corona. Le parece genial volver a tocar en el escenario más pequeño: “Ayer había 3.500 personas. Genial. Esta es mi casa”. Y la cooperación con el Parque Olímpico fue fructífera: este año se le permitió organizar conciertos para los Campeonatos de Europa y la Semana de la Memoria Olímpica. Luego mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y saca un papel doblado: el Stones Ticket.

Alguien de Park-GmbH se lo pasó por alto. Todavía no sabe si echar un vistazo más tarde, primero tiene que tomar una decisión difícil con el equipo: la segunda jornada del Theatron se cancelará por lluvia.

A unos cientos de fanáticos les gustaría obtener sus “boletos de la suerte” de la fila “Lucky Dip” al lado de la taquilla. Un hombre de Rosenheim dijo que solo pagaron 66 euros después de un consejo del club de fans, podían sentarse al frente o lejos en las gradas. “De todos modos, definitivamente una ganga”. Pero habían estado haciendo cola durante horas porque solo una persona en la pequeña casa emitiría boletos al presentar una identificación. “¡desastre!” Rosenheimer dice.

Robin es un joven de Düsseldorf y su padre, Stephan, es paciente. Durante toda la tarde. Estás al frente de la fila en la entrada principal, detrás de una mujer que te espera desde las nueve de la mañana. Tienen entradas en el aparcamiento de atrás, la categoría “Silver”, donde quieren llegar a la barrera. Nunca renuncias a tu buena posición de espera.

La carrera por el primer lugar

Ni siquiera si olvidaste tus ponchos de lluvia en el hotel. “Ah, los primeros ya están corriendo adentro”, dice Robin reconfortado. Las puertas están a punto de abrirse aquí también. “Una vez que lo encienda, cerraremos aquí nuevamente”, advierte Folder por el altavoz para mantener la calma. La mujer de las nueve abre los brazos en posición de Titanic y levanta las puntas de los pies hacia él.

Un hombre sigue de pie, de espaldas al estadio, mirando a la afición que ahora cada vez llega más, portando una manga transparente como los Testigos de Jehová Torre de control-revista. Tiene dos mapas y un plano para el campo de juego. “Son totalmente directos”, explica a una pareja interesada. Le preguntan cuánto se supone que le cuestan. “Actualmente estoy en 750. Para ambos”, explica el hombre con calma. Cuestan 523 euros cada uno. Los inspectores chillaron de asombro y fueron al distribuidor más cercano.

Abrir la vista de detalle Algunos ya tienen boleto, o uno de más. (Foto: Stefan Rampf)

“No soy un vendedor profesional”, dice Frisinger. Tenía cuatro cartas. Ya había vendido uno, que era a su hijo, pero no pudo venir con él. La “mejor mujer del mundo” le entregó los otros dos boletos, sin saber que ya había pedido algunos de ellos.

Abrir la vista de detalle Otros seguían buscando entradas poco antes. (Foto: Stefan Rampf)

“Todavía me quedan dos horas”, dijo con una sonrisa, “bueno, nadie quiere sentarse en el patio por tanto dinero cuando llueve”. Además de él, la pareja recibió dos entradas de un profesional del mercado gris: en vez de 300 pagan 200 euros. Cinco altos.

“Y qué si podemos llegar al estadio hoy”, dijo una pareja de Ulm. Compró una camiseta con el legendario logo de la lengua en el puesto de mercadería. Combinando sus medias con muchas boquitas en ellas. “Cualquier mujer podría haberlo tenido, y yo lo tenía como zidonia”, dice.

Abrir la vista de detalle Esta noche: solo con la lengua (Foto: Stefan Rampf)

Ella todavía coquetea con la chaqueta por 80 euros. Aunque ahora hay movimiento en el grupo de espera, todavía tienen dudas. “Acabamos de escuchar que el concierto será cancelado”.

Abrir la vista de detalle ¿cancelado? ¿Alguien ya está allí? El miedo y la duda antes de la aceptación. (Foto: Stefan Rampf)

En la oficina de Olympiapark GmbH, el teléfono seguía sonando la tarde del primer concierto del estadio después del brote de dos años. Los dueños de boletos caros para asientos en la plaza al aire libre también llaman para preguntar si pueden traer un paraguas. No hay posibilidad, explica el portavoz del parque, Tobias Koehler, “Es solo el riesgo de los eventos al aire libre”.

La tormenta se abre sobre el campo

Sin embargo, existen riesgos muy altos: granizo, tormentas o si un rayo cae sobre el cuenco empapado de lluvia, explica Kohler. Es por eso que la administración del parque y el regulador FKP Scorpio consultaron constantemente al servicio meteorológico y dejaron a las personas bajo la lluvia por su propia seguridad.

Los invitados esperaban en silencio. Entonces queda claro: la pésima tormenta se mueve al norte y al sur del estadio. La gran fiesta puede comenzar. Poco después del anuncio de la película “Ladys and Gentlemen: The Rolling Stones”, aparecieron nubes rosadas en el cielo y atardeceres dorados.

Abrir la vista de detalle Aparecen en el campo y en el cielo (Foto: Jana Yopstel)

“Nos divertimos mucho en Múnich”, dice Jäger, animando a decenas de miles más. no es agradable? Programado. ¿No puedes conseguir siempre lo que quieres? Mick Jagger se equivoca aquí, todos obtienen lo que soñaban esta noche.

“Oh, una tormenta amenaza mi vida hoy, si no encuentro refugio, oh sí, desapareceré”, canta el capitán bajo la torre olímpica, amarillo y azul radiante, y fotografías de ruinas de guerra humeantes, recordándonos que hay cosas peores que unas cuantas duchas. “La guerra, niños, es solo una oportunidad”.

Abrir la vista de detalle Torre olímpica en amarillo y azul en el fondo, deseos de paz en el podio en primer plano. (Foto: Jana Yopstel)

Es un gran momento de la mejor banda de rock antiguo del mundo. Hay bastantes de ellos. Para Tobias Kohler, es el genial y poderoso “Ghosttown”. Y Gerhard Vats se entusiasma con la “energía de la segunda parte” del programa. En la primera versión -las “versiones raras, un poco pegadizas”- tal vez les habrían salvado la vida, personifica el chico soleado de pelo largo después del concierto en el anfiteatro.

Vates sabe que Mick, Keith & Co. en ese momento estaba ayudando a Giorgio Moroder y Reinhold Mack en los estudios de Musicland, incluso cuando los Stones estaban grabando “toneladas” de material en Munich. “Tenía una banda. Nunca pedí autógrafos. Siempre fueron amables conmigo”, recuerda. Niza, todavía piedras.

O como Jäger acaba de decir: “Munich, soy Moog de”. No se olvidó de nada.