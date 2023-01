¡Rosie Mittermeier muere a los 72 años! La leyenda del patinaje artístico sucumbe al cáncer | Deportes

La leyenda del esquí Rosie Mittermeier (72) murió y la familia lo confirmó a Bayerischer Rundfunk.

El concursante murió tras sufrir un cáncer severo en Garmisch-Partenkirchen.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 1976 en Innsbruck, Mittermeier ganó dos medallas de oro en eslalon y descenso y una de plata en eslalon gigante. en la cima de su carrera “Oro rosa” luego apague. Hace seis meses, la triste noticia fue sobre el cáncer.

La esquiadora alemana Rosie Mittermeier mostrando sus medallas (dos de oro y una de plata), febrero de 1976 Foto: Heinz Wieseler / dpa

Mittermeier se subió a los esquís por primera vez a la edad de dos años. Nacida en Munich, creció en Winklmoosalm, donde sus padres tenían una posada con una escuela de esquí.

El matrimonio con Christian Neureuther (73) resultó en un hijo, Felix (38), también un exitoso esquiador. La hija de Amelie Neureuther (41 años) es diseñadora de moda. Rosie Mittermeyer fue atendida devotamente por todos después de su enfermedad.

tristeLa madre de Rosie Mittermeyer, Rosa, murió de cáncer a la edad de 73 años.

Fallece la leyenda del patinaje Rosie Mittermeier Siempre serás nuestra Rosie dorada.

Rosie Mittermeyer Estuvo comprometida socialmente durante décadas después de que terminó su carrera y fue, entre otras cosas, patrocinadora de la Fundación Alemana de Reumatología Infantil.

La exitosa atleta fundó una compañía con su esposo, probó suerte como cantante pop, escribió libros y fue miembro del Comité Olímpico Nacional.

Sus logros como atleta:

1976 Oro olímpico en descenso 1976 Oro olímpico en slalom 1976 Plata olímpica en slalom gigante 1976 Campeonato mundial de oro en slalom 1976 1976 Campeonato mundial de oro en slalom 1976 1976 Campeonato mundial de oro en slalom gigante 1976 Ganador de la Copa del mundo Crystal Ball 1976 Crystal Globe combinación 1976 Diez victorias en la Copa del Mundo

Pero su gran amor siempre ha sido el esquí. “Para mí, el patinaje puro sigue siendo lo más hermoso que hay y donde mi corazón siempre subirá”, dijo el ícono del deporte, quien no quería convertirse en un atleta competitivo en ese momento.

1972: Rosie Mittermeier en el slalom de la Copa del Mundo Femenina en Oberstaufen en Allgäu Foto: Imagen de la Alianza/Manfred Remm

Pero, por supuesto, a menudo le preguntaban sobre sus éxitos deportivos. La suprema bávara se hizo conocida como “Golden Rosie” y era una especie de estrella del pop después de sus éxitos en los Juegos Olímpicos. “En la casa de mis padres, había una habitación llena de correo y paquetes. El cartero nos dijo que llegaron 27.000 cartas en un mes, y se enojó mucho porque tenía que llevar toda la inundación a Winklmoosalm”, recordó Mittermeier en su 70 cumpleaños.

Rosie Mittermeier celebra tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Innsbruck Foto: – / AFP

El Parlamento del Estado de Baviera ha honrado a Rosie Mittermeier como una personalidad excepcionalmente grande. “Rosie Mittermeier fue una corredora de esquí excepcional. Incluso después de su carrera como esquiadora, fue una figura excepcional y una figura popular, siempre activa, siempre comprometida, tanto atlética como socialmente”, dijo Elsie Aigner (58/CSU), presidenta del estado. parlamento.

Rosie Mittermeier (segunda desde la derecha) con su familia después de que su hijo Felix (segundo desde la izquierda) ganara el bronce en el slalom en el Campeonato Mundial de Esquí 2017 en St. Moritz (izquierda Christian Neurether, derecha hija Amelie) Foto: Imágenes de Imago/Sammy Minkoff

El ex profesional de esquí Markus and Smyr, de 59 años, quien era un buen amigo de la familia Mittermeyer, calificó al fallecido como “único”. Deja un gran espacio. La doble campeona olímpica dijo en 1994: “Hemos perdido a una persona increíble: Rosie tiene un corazón del tamaño de un autobús, siempre estuvo ahí para todos. Nunca volverás a encontrar a alguien así”.

“Rosie me animó antes de mi primera carrera de la Copa del Mundo en Bad Gastein en 1976. Ella era la primera y yo era el duodécimo mejor alemán. Las primeras felicitaciones vinieron de Rosie. Luego, en 1980, yo era una chica hawaiana en el escenario de su boda. El profesor Neureuther, el padre de Christian, me pidió que leyera Tales from a book. Fue muy atmosférico”.

Invierno de 1983: Las ex estrellas del esquí Christian Noether y Rosie Mittermeier con su hija Amelie esquiando. Foto: Image Alliance/Horst Osinger

El presidente del COI, Thomas Bach (69), también rindió homenaje a Rosie Mittermeier y explicó: “Rosie Mittermeier fue una embajadora del deporte muy querida y creíble, siempre acercándose abierta y humildemente a la gente. Nos inspiró a todos con su calidez y su risa. Por eso ella siempre será recordada en Ella es la “Golden Rosie” no solo por su medalla de oro olímpica

El gerente de DSV, Wolfgang Maier (62) PK, recuerda sobre la solicitud para participar en el Campeonato Mundial de Esquí en Garmisch 2011 con respecto a BILD: “Rosie quería hablar alemán porque no estaba muy segura del inglés. Resultó que un chico japonés, él Definitivamente no entendía nada. Inmediatamente quiso votar por él. Rosie era única, no podían ser copiadas. Solo había que amarlas”.

La estrella del Bayern Sepp Maier (78) recuerda haber conocido a Rosie Mittermeier en la recepción olímpica de 1976 en Riet im Winkl: “Bailé un vals con Rosie allí. Fue muy divertido. Es una pena que gente así muera y otros que merecen vivir”. ese “.

Una pareja que sueña con esquiar: Rosie Mittermeier y Christian Neuter en la inauguración del 104º Festival de Bayreuth en 2015 Foto: Tobias Hase/Dr.

El primer ministro bávaro, Markus Söder (56/CSU), quedó conmocionado por la muerte de Mittermeier. “En toda Baviera, lamentamos a Gold-Rosie, la embajadora de nuestro país en el mundo. No solo fue una atleta exitosa, sino un modelo a seguir para todos nosotros. Todos extrañaremos su compromiso con los demás seres humanos, su gran corazón y su inolvidable dedicación”, escribió Söder.

Presidente de DSV Dr. Franz Steinel expresó sus condolencias: “Con Rosie Mittermeyer, la familia del esquí perdió una personalidad extraordinaria que gozaba de una gran popularidad fuera del deporte. Rosie Mittermeyer era amable y realista, siempre lista para ayudar en cualquier buena causa, sin importar en qué trabajo podría ayudar. Era un alma una pierna “.

Thomas Wickert (61), presidente de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos, habló de una noticia muy triste para el deporte alemán. “¡Gracias, querida Rosie Mittermeier, por el entusiasmo que has despertado en tanta gente y por tu compromiso hasta ahora con el deporte! Las medallas de oro han sido uno de los recuerdos deportivos de invierno más formativos de mi juventud”.

Maria Höffel-Reich escribió a “Gold Rosie” de BILD.