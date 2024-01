RTL no mostró este problema del campamento en la jungla

tz televisión

de: Elena Rothhammer

el presiona divide

Ya se habían producido una o dos discusiones acaloradas en el campamento de la jungla. Sin embargo, los espectadores de RTL no vieron ninguna fricción en la que Kim Virginia estuviera en el centro.

Australia – Jungle Camp finalmente ha comenzado a funcionar nuevamente desde el viernes (19 de enero). Como es habitual, un grupo diverso de personajes se reúne en “Soy una estrella – ¡Sácame de aquí!” En particular, Kim Virginia (28 años) se mudó a vivir como cantante al campamento. RTL no mostró la discusión que la afectó principalmente a ella y a David Odonkor (39) en el programa, pero sí la mostró en línea.

Sin espíritu de equipo: David Odonkor se enfrenta a Kim Virginia en el campamento de la jungla

Mientras que el propio Heinz Hoenig (72), el Dr. Bob (73) está preocupado por su aparición en el campamento en la jungla y David Odonkor tiene sus propias preocupaciones. RTL ahora ha publicado escenas exclusivas que no fueron transmitidas. Muestra cuánto sufre el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol debido a sus problemas de sueño. Él no duerme en una hamaca mientras Kim Virginia duerme en una cama cómoda. Pero la ex candidata de “Bachelorette” no cree en el compromiso.

“Eres un caballero, David”, es todo lo que dice cuando David sugiere que se turnen en las camas. Después de eso, el atleta completamente pacífico adopta un tono más duro. “No eres diputado aquí, ¿verdad?” Kim disparó contra Kim, mientras Fabio Knez, de 30 años, asintió desde el fondo: “¡Así es David, díselo!”. Sarah Kern (56) también tiene que ver con David Page. “Creo que es importante que ahora, como deportista, no se rinda”, subraya el diseñador.

“Yo, yo mismo y yo”: los campistas de la jungla critican a Kim Virginia

Pero Kim Virginia no quiere saber nada al respecto. “Es realmente molesto tener que cambiar esta cama ahora. Me encanta mi cama. Qué cansada está”, se queja la estrella de televisión, y sus compañeros de campamento la reciben con incomprensión. Leila Lahwar, de 27 años, también le dice: “Tú puedes”. No pienses por ti mismo.” Sólo porque ahora tienes una cama cómoda”, como Sarah Kern, de 28 años, reprende y resume: “Kim hee Kim: yo, yo mismo. Y yo”.

Pero Kim Virginia también tiene preocupaciones completamente diferentes. También la acompaña un ex compañero de campamento. Kim Virginia y su exmarido Mike Heater (31) ya estaban peleando en el campamento de la jungla. Fuentes utilizadas: rtl.de