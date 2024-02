RTL oculta a los espectadores un mensaje privado a Mike Hayter

Mike Hayter es una de las estrellas de la jungla este año.Foto de : RTL

Campamento en la jungla

La gran final del campamento en la jungla se llevará a cabo en unos días. Ahora solo quedan seis estrellas en el programa y están luchando por la corona. Hasta ahora, la tensa relación y las numerosas discusiones en torno a Mike Hayter y Kim Virginia han causado revuelo. Los dos ya intimaron en otro programa. Mientras tanto, Mike desarrolla una relación con Layla. La verdad es que los frentes ya deberían haber quedado claros, pero después de varias discusiones, todavía hay debates.

Sin embargo, el día 12 fue particularmente emotivo porque los famosos recibieron mensajes de sus seres queridos. Mike incluso recibió dos: uno de su amigo Eugene López y otro de su madre Astrid. Ahora se supo que se estaba preparando otro, pero no llegó al campamento.

La amiga Gigi Perofo le escribió esta carta a Mike

Gigi Berofo, que compitió en el programa el año pasado y quedó en segundo lugar, estuvo acompañada por Mike Hayter a Australia. En su historia de Instagram, Gigi filmó la escena en la que las estrellas de la selva recibieron sus mensajes. La estrella del reality dijo: “No leyeron mi carta, estoy triste. El campamento de la jungla me llamó y me preguntó: 'Gigi, ¿puedes escribirle una carta a Mike?' Él dijo que sí y cumplió con el pedido.

Pero ahora tuvo que darse cuenta: “Y mi carta simplemente no fue leída”. Luego, el joven de 24 años publicó las líneas que le escribió a su amigo Mike. “Estoy a punto de volar a Australia porque no soporto verte sufrir, pero RTL no quiere pagar”, escribió. Y más: “Cada vez que este malvado ser humano intenta derribarte y veo que no te va bien, se me parte el corazón y quiero sacarte de ahí”. Luego etiquetó el perfil del programa y también el perfil de Mike Hayter.

Y añadió: “Todos los esfuerzos en vano”. cómo “imagen“Se mencionó que antes de la transmisión se preguntará a las personas seleccionadas si les gustaría escribir algo para las celebridades en el campamento. Sin embargo, al final, el equipo editorial de la televisión debe decidir por sí mismo qué mensajes llegan realmente al campamento. Fue así”, dijo. Eugenio López dijo recientemente al periódico: “Estoy hablando con la producción, estamos buscando entradas y si es económicamente adecuado, él vendrá”. Para que Gigi pueda bajar y contarle personalmente a Mike sobre su mensaje en el bosque.