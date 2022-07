Rublos, petróleo y yates de lujo: cómo Rusia elude las sanciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, continúa encontrando formas de eludir las sanciones occidentales. Alianza de imágenes / ZUMAPRESS.com | Mikhail Klementev / La piscina del Kremlin

Unos días después del ataque ruso a Ucrania, la Unión Europea y otros países occidentales acordaron sanciones de gran alcance contra Rusia. El objetivo de las sanciones era debilitar la economía rusa. Pero el Kremlin continúa encontrando formas de eludir las sanciones. Te explicamos cómo lo hace Rusia.

El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. En respuesta, varios países y la Unión Europea han impuesto numerosas sanciones. Prohibiciones de importación y exportación, embargos petroleros y sanciones contra cientos de personas. El objetivo es debilitar la economía rusa y aumentar el costo de la guerra para Rusia. Pero unos cinco meses después de la guerra, se puede decir que el efecto es manejable. Porque el Kremlin, al parecer, siempre está encontrando formas de eludir las sanciones. Te contamos cómo hacerlo.

Admite compras secretas en moneda extranjera del rublo.

Las sanciones financieras generalizadas contra el banco central y muchos bancos privados tenían como objetivo impedir el comercio de bienes y divisas y debilitar el rublo. Siete bancos incluso han sido expulsados ​​del sistema financiero internacional Swift. Cálculos: Para alimentar la inflación en Rusia y así aumentar la presión sobre Putin.

El gobierno ruso y el Banco Central respondieron con contramedidas. A veces, a los ciudadanos rusos ya no se les permite transferir dinero al extranjero. Además, el Banco Central de Rusia elevó rápidamente la tasa de interés clave hasta en un 20 por ciento. Se emitió una prohibición sobre la venta de acciones a extranjeros. Después de todo, el 80 por ciento de las acciones rusas son propiedad de extranjeros. Además, el gobierno ruso exigió a las empresas nacionales que convirtieran el 80 por ciento de sus ganancias en el extranjero en rublos.

Debido a las sanciones, al banco central no se le permite respaldar el tipo de cambio del rublo vendiendo moneda extranjera y comprando el rublo. Los expertos sospechan que los bancos rusos eluden las sanciones con la ayuda de ventas de divisas no oficiales. Maximilian Hess, experto en Eurasia y miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior de Londres, explica en una entrevista con Spiegel que asume que Rusia utiliza los llamados servicios de corresponsalía bancaria para procesar pagos en el extranjero. “Sberbank, por ejemplo, es un socio corresponsal del principal banco estadounidense JP Morgan. Cuando se transmite dinero en esta red, no siempre está 100% claro a quién se envían los dólares”. Además, Rusia quiere construir su propio sistema Swift con países asiáticos y países de la antigua Unión Soviética.

India y China por salir del embargo petrolero

A finales de mayo, los países de la Unión Europea acordaron un amplio embargo petrolero a partir de finales de año. Esto afecta al 90 por ciento de las importaciones actuales de Rusia.

Sin embargo, el embargo no impide que Putin siga exportando petróleo. Incluso utiliza compañías navieras europeas para esto. Los datos de Lloyd’s List muestran que 76 petroleros con bandera griega abandonaron los puertos petroleros rusos de Primorsk, Novorossiysk, Ust Luga y San Petersburgo en abril.

India y China son importantes importadores de petróleo para Rusia. Imagen Alianza / dpa | Farshid M. Entre

Según la organización no gubernamental testigo mundial tener Los petroleros griegos, chipriotas y malteses han transportado 178 millones de barriles de petróleo ruso con un valor de mercado de 17.300 millones de dólares desde el comienzo de la guerra.

Mientras tanto, surgió la extraña situación de que Rusia está ganando más dinero a pesar de la caída de las exportaciones de petróleo. Eso es porque países como India y China están comprando más petróleo de Rusia. En junio, India dijo que importaba entre 1 y 1,2 millones de barriles (equivalentes a 159 litros) de crudo ruso por día. Eso es 50 veces lo que era antes de la guerra. Se dice que China importó casi 8,42 millones de toneladas el mes pasado. Según un estudio del Instituto Económico Alemán, la participación de China en las importaciones de petróleo crudo aumentó del 6,4 al 15,4 por ciento entre 2010 y 2020.

Evitar yates de lujo para miembros de la familia

Están en la parte superior de la lista de sanciones de la UE: la oligarquía pro-Kremlin. Sus propiedades serán congeladas y sus propiedades y yates confiscados.

Alisher Usmanov es uno de los muchos oligarcas rusos que se han enriquecido con el acero y viven una vida de lujo en Alemania. Entre otras cosas, posee un yate valorado en 600 millones de euros, que se encuentra en el puerto de Hamburgo y ha sido detenido por las autoridades alemanas como parte de las sanciones.

El oligarca ruso Alisher Usmanov transfirió su yate de lujo a su hermana para evitar sanciones. foto alianza

El caso de Usmanov muestra los trucos que utiliza la oligarquía para tratar de escapar de las sanciones: por un lado, una compleja red de empresas dificultaba que las autoridades europeas impusieran sanciones. El propio Usmanov no era el propietario, sino su hermana. Solo después de que Bruselas decidiera en abril que su hermana podía ser castigada, el yate fue confiscado oficialmente en el puerto.

La investigación realizada por el periódico británico The Observer reveló que seis yates sujetos a sanciones británicas no se habían encontrado durante semanas. Aparentemente, los propietarios de los yates han desactivado el “Sistema de Reconocimiento Automático” (AUS). Esto significa que se pueden localizar todos los barcos de más de 300 toneladas brutas registrados en todo el mundo. Los propietarios están obligados a activar el apagado durante las rutas marítimas y en el fondeadero.