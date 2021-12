Rumores de embarazo después de la reacción de Kathy Hummels a la eliminación de la gestión de fotografías

Kathy Hummels pasó la Navidad con Mats y el pequeño Ludwig.CONSTRUIR: IMAGEO IMÁGENES / IMAGEN DEL FUTURO

Kathy Hummels también ha mantenido a sus seguidores de Instagram actualizados durante las vacaciones de Navidad: pasó la Nochebuena en un pequeño grupo con Mats y su hijo Ludwig, como muestra una foto similar. Luego fue primero a Días festivos – También en el “círculo pequeño”. Kathy y Mats todavía no comentan sobre los rumores de separación de meses, pero con su hijo, los dos a menudo muestran armonía familiar. Redes sociales.

El lunes por la mañana, el joven de 33 años compartió una foto con Ludwig y Mats, cuya descripción confundió a los seguidores. Después de poco tiempo, la publicación volvió a desaparecer, solo para reaparecer a última hora de la tarde. Con una descripción diferente de la imagen.

El comentario de Kathy Hummels causa confusión

La grabación mostraba solo a Cathy, Mats y Ludwig, pero la publicación fue introducida por el influencer con la frase “The Four of Us”. El usuario se sintió instantáneamente desconcertado y especuló sobre un nuevo usuario. El embarazo Kathy. Menos de una hora después, llegó el correo. Instagram Entonces ya no se puede encontrar.

No hubo explicación de a quién se refería el cuarto orador. Se podría haber dado una pista de la historia de Instagram de Kathy del fin de semana. Allí estaba ella aparentemente con una niñera. mercado para ver – Para que definitivamente pueda pasar más tiempo de vacaciones. Comunidad tener. En cualquier caso, el embarazo será una sorpresa en este momento. Sería comprensible que ni siquiera quisiera provocar rumores en primer lugar.

De todos modos, la foto está de vuelta el lunes por la noche: ahora simplemente se llama “Tiempo en familia”, junto con los hashtags #qualitytime y #love.

Separación o no: Cathy y Mats parecen seguir llevándose bien, sobre todo por su hijo, una buena relación es importante para ambos.

Gestión de Hummels clara

A pedido dertl.deAhora refiriéndonos al puesto directivo de Kathy Hummels en la publicación de la foto eliminada o la descripción confusa. En consecuencia, el cuarto número ominoso mencionado al principio es un amigo de cuatro patas. – más precisamente perro Munn, quien ha estado al lado de Kathy desde este verano. Y así, los rumores de embarazo finalmente se disiparon.

Kathy celebró este año cumpleaños Por cierto, según sus propias declaraciones, “completamente funky” – en un hotel en Munich con un japonés Essen En el “minicírculo”. Como una razón, afirmó que necesitaba relajarse y calmarse después de pasar por “muchas cosas, tanto negativas como positivas” en 2021.

(Atmósfera)