Rumores de Radeon: AMD supuestamente está preparando una Radeon RX 7600 XT

En la Gamescom 2023, AMD explicó que tras probar las Radeon RX 7700 XT y RX 7800 XT, no habrá más tarjetas gráficas RX 7000; El portafolio RDNA3 está completo. Pero ahora circulan rumores sobre la Radeon RX 7600 XT, y se habla de varias variantes. ¿De qué está hablando?

¿Radeon RX 7600 XT con 10, 12 y 16GB?

Los rumores sobre la Radeon RX 7600 XT, que como era de esperar se sitúa por encima de la Radeon RX 7600 (prueba), no son esencialmente nada nuevo. En realidad apareció en septiembre. en una base de datos el Unión Económica Euroasiática Entrada en dos configuraciones diferentes de la sospechosa Radeon RX 7600 XT; Una vez con 10 GB y otra con 12 GB de memoria gráfica. La GPU Navi 33 utilizada en la Radeon RX 7600 sólo proporciona una interfaz de memoria de 128 bits, por lo que 10 GB o 12 GB sólo serán posibles a través de 80 y 96 bits, respectivamente. Pero esto castraría aún más el ancho de banda y, por tanto, parecería poco realista.

En consecuencia, ha surgido la especulación de que la rumoreada Radeon RX 7600 XT se basa en una GPU Navi 32 y una interfaz de 160 o 192 bits, como también se utiliza en la próxima Radeon RX 7700 XT más grande. Pero eso plantearía la pregunta de por qué AMD llama a la tarjeta gráfica Radeon RX 7600 XT y no Radeon RX 7700. Y ahora encajan Varias entradas de la base de datos EAEU apareció que contiene este nombre, y también se llama Radeon RX 7800. Y uno iniciado por el socio de la junta directiva Gigabyte entrada Ahora también ofrece dos diseños Radeon RX 7600 XT personalizados con 16 GB de memoria gráfica.

Rápidamente debería quedar claro que algo no está bien aquí. Todavía no habrá tres variantes de tarjetas gráficas no confirmadas, aunque 16 GB serán relativamente fáciles de implementar a través de la interfaz de 128 bits de la GPU Navi 33, similar a la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB de Nvidia. Mientras tanto, se puede suponer que muchas de las entradas de la UEEA son principalmente marcadores de posición o declaraciones completas para prepararse para eventualidades.

Los rumores hablan de que la RX 7600 XT llegará a finales de enero

Sin embargo, la Radeon RX 7600 XT se mantiene firme Continuando en la rumorología. Fuentes de Asia La planificación ya se está informando. Lanzamiento al mercado a finales de enero de 2024, aunque sólo habrá diseños personalizados y ninguna referencia ni diseño AMD MBA. Esencialmente, la brecha de aproximadamente el 50 por ciento entre la Radeon RX 7600 y la RX 7700 XT deja suficiente espacio para la Radeon RX 7600 XT más potente con la GPU Navi 32; No existe tal brecha entre otras dos tarjetas gráficas RDNA 3. En cuanto a cuál de las tarjetas gráficas esperadas será si AMD realmente presenta una nueva Radeon, actualmente no hay otra información válida al respecto.