Rusia admite problemas militares: “Los médicos no son suficientes”

Rusia sufrió grandes pérdidas en la guerra de Ucrania. Ahora el ejército tiene que improvisar con su arma: el noticiero.

+++ 21:32: El experto en política exterior rusa Leonid Slutsky ha admitido que hay problemas con el ejército ruso. En una reunión del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma rusa en San Petersburgo, Slutsky abordó las deficiencias de la atención médica. mencioné al respecto Noticias diarias. No hay suficientes médicos en las unidades militares. Todo el mundo lo dice. No puedo decir que no existen en absoluto. El político extranjero fue citado diciendo.

En el pasado, los soldados criticaron el pobre equipo del ejército ruso. Slutsky, partidario del curso ruso en Ucrania, prometió discutir los problemas con el Ministerio de Defensa. “Tenemos que darnos cuenta de que todo el mundo nos está mirando”, dijo Sluzky. Si faltan cosas como calcetines o médicos, esto lleva a preguntas que son difíciles de responder.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: Moscú bajo presión: una población cada vez más insatisfecha

+++ 20:44: Por tercera vez en una semana, Rusia y Ucrania han intercambiado prisioneros de guerra. Como anunció el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, en su canal de Telegram, es posible liberar a “doce de nuestra gente”. El Ministerio de Defensa en Moscú confirmó el intercambio de 12 prisioneros de ciudadanía rusa.

Soldados ucranianos disparando contra posiciones rusas en el frente cerca de Kherson. (Foto de archivo) © Bernat Armangue / dpa

Según información de Kyiv, a los ucranianos les faltan nueve soldados y tres civiles. Se dice que los “rusos” son los habitantes de la “República Popular de Donetsk” en el este de Ucrania. La voluntad de Moscú de intercambiar prisioneros explica lo que hacen los estadounidenses Instituto para el Estudio de la Guerra Con el creciente descontento de su población con la movilización rusa. Gran parte de la población temía por sus familiares.

Pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: Ucrania recibe fuertes golpes y destruye “objetos importantes”

+++ 18:29: El Estado Mayor General del Ejército de Ucrania anuncia nuevos éxitos en el sur del país. Como consecuencia reportaje vespertino sobre Facebook Se dice que las fuerzas armadas han utilizado con éxito la artillería para infligir varias bajas graves, incluso en la Crimea ocupada por Rusia.

Al bombardear un puesto de control en la ciudad de Dschankoy, en el norte de la península, se dice que fueron alcanzados nueve “objetos significativos”. Según el Estado Mayor de Ucrania, se trata principalmente de armas y equipo militar del ejército ruso. Se dice que la base bombardeada fue establecida recientemente por los ocupantes rusos.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: la BBC recopila información sobre las muertes rusas

+++ 14:25: afiliado BBC Según sus declaraciones, logró Información sobre los 326 rusos asesinados movilizados Para confirmacion. En general, los nombres de más de 9.300 militares rusos muertos en la guerra en Ucrania se conocen de fuentes abiertas.

Desde el primer día de la guerra, el servicio se llevó a cabo en ruso antes BBC Junto con la empresa de medios área de medios – considerado un “intermediario de espías extranjeros” en Rusia – y un equipo de voluntarios compiló una lista de víctimas rusas en Ucrania. Hasta el 25 de noviembre se puede confirmar información sobre la muerte de 9311 soldados y oficiales.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: el arsenal de misiles de largo alcance está casi agotado

+++ 11:00 horas: Según los servicios de inteligencia británicos, Rusia utiliza bombarderos obsoletos en Ucrania que ya están diseñados para ojivas nucleares. Según un informe del Ministerio de Defensa británico, los restos de un tipo de misil supuestamente derribado que data de la década de 1980 y desarrollado como un sistema de entrega nuclear se pueden ver en grabaciones disponibles públicamente. Los lanzacohetes ahora se lanzarán sin armas y sin ojivas.

El gobierno británico dijo que aunque estos misiles podrían causar daños, era poco probable que Moscú tuviera un éxito serio con ellos. En cambio, el Kremlin espera distraer las defensas aéreas de Ucrania. Londres vio esto como evidencia del agotamiento del arsenal de misiles de largo alcance de Rusia.

Las bajas de Rusia en la guerra de Ucrania: informes de Kyiv sobre las cifras actuales

Actualización del sábado 26 de noviembre a las 8:40 am: El Estado Mayor de Ucrania ha actualizado los datos sobre las pérdidas de Rusia. En consecuencia, 86.710 soldados rusos han muerto en acción desde el comienzo de la Guerra de Ucrania. El Estado Mayor también proporciona datos adicionales sobre aeronaves, helicópteros, tanques y otros equipos militares. Un vistazo a las pérdidas de Rusia:

Soldados: 86.710 (+560 el día anterior)

Aviones: 278 (+0)

helicóptero: 261 (+0)

tanque: 2901 (+2)

Vehículos blindados de combate: 5848 (+4)

Sistemas de artillería: 1896 (+1)

Sistemas de defensa aérea: 209 (+0)

Lanzador de misiles múltiples: 395 (+0)

Automóviles y otros vehículos: 4406 (+2)

Buques: 16 (+0)

Aviones de combate no tripulados: 1554 (+1)

(Estado: sábado 26 de noviembre)

La información sobre las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania proviene del Ministerio de Defensa de Ucrania. No se puede verificar de forma independiente. El propio Kremlin proporciona poca información sobre sus pérdidas.

Pérdidas ante Rusia: los denunciantes acusan a los jefes de actuar ‘como en un circo’.

+++ 19:06: Los soldados rusos recurren cada vez más a los medios críticos con Rusia para informar sobre las condiciones en el frente. También se menciona una y otra vez cómo Rusia debería guardar silencio sobre la mayoría de sus muertos. Ahora, por ejemplo, la plataforma fundada por activistas vinculados al grupo crítico del Kremlin, las Pussy Riot, se ha vuelto viral. área de medios Informe de un soldado ruso de la Brigada 155. Cuenta cómo entre 450 y 500 soldados de su unidad fueron asesinados cerca del pequeño pueblo ucraniano de Pavlevka en la región de Donetsk en las últimas semanas. Aproximadamente el mismo número resultaron heridos.

Luego, algunos de los soldados de la unidad les dijeron a los jefes que cambiaran de táctica, después de lo cual el comando inicialmente amenazó con emprender acciones legales. Luego se prometieron recompensas a los soldados para pacificarlos. “Nuestros comandantes se comportan como si estuvieran en un circo”, acusa el soldado desconocido a sus superiores y dice que aunque algunos de sus compañeros se retiraron de Pavlyuka, a los que se quejaron se les pidió que mantuvieran sus posiciones.

El denunciante acusa a sus superiores de ver más valor en las recompensas potenciales que en la vida de sus soldados. “Quizás la única forma de sobrevivir”, escribió el soldado, “es escapar”.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: muchos reservistas cayeron después de una movilización parcial

Actualización del viernes 25 de noviembre a las 14:45: Las pérdidas en la guerra de Ucrania causan grandes problemas a Rusia (ver el primer informe). La movilización parcial en septiembre debería rectificar la situación. Según las estimaciones de los servicios de inteligencia británicos, ya ha caído un gran número de reservistas. En la región de Donetsk, alrededor de la ciudad de Bakhmut, entre otros, un gran número de reservistas fueron asesinados, según un breve informe del Ministerio de Defensa británico.

Lo mismo se aplica a los soldados que tuvieron que cavar sistemas de trincheras en la región de Luhansk bajo fuego de artillería pesada. El Kremlin debería estar preocupado porque un número cada vez mayor de familias de reservistas están listas para protestar por las condiciones en las que sus familiares están sirviendo y, si es necesario, arrestarlos.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania son muy altas

Primer informe del viernes 25 de noviembre: MOSCÚ/Kyiv – Rusia ha sufrido grandes pérdidas en la guerra de Ucrania hasta el momento. No está claro qué pérdidas sufrió realmente el ejército ruso. El Kremlin mismo ha estado mayormente en silencio. Recientemente, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, presentó cifras oficiales en septiembre. “Las pérdidas de Rusia ascienden a 5.937”, dijo en ese momento. Una segunda ola de movilización planeada por Vladimir Putin Ella señala, sin embargo, que las pérdidas son mucho mayores y solo pueden ser compensadas por nuevos reclutas.

Así como las declaraciones de un ex oficial de las fuerzas especiales rusas y un oficial activo del FSB en el servicio de inteligencia ruso, que es el Portal de Investigación de Rusia. Historias publicadas en octubre, explicó cuántos problemas deben enfrentar las Fuerzas Armadas rusas en la guerra de Ucrania. Según ellos, el número de víctimas en ese momento era de aproximadamente 90 mil. Esto incluyó soldados caídos, así como soldados desaparecidos y heridos que no pudieron regresar al servicio militar.

El portal de noticias cercano al Kremlin ya había anunciado en abril Redovka números por error Publicado sobre las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania. En ese momento, se habló de 13 414 soldados muertos y unos 7000 desaparecidos. A modo de comparación: en la guerra de diez años en Afganistán de 1979 a 1989, la entonces Unión Soviética perdió 14 523 personas muertas. Información posterior hablaba de 26.000 soldados muertos.

Mientras tanto, el Estado Mayor de Ucrania publica todos los días el número de bajas rusas. Según estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania, más de 86.000 militares han muerto en combate en los nueve meses de guerra de Ucrania. (CS)