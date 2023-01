Rusia en guerra: únase o guarde silencio

espejo del mundo



Desde el ataque a Ucrania, Rusia se encerró y aprobó estrictas leyes de censura. Es difícil entender cómo se siente la gente en el país al respecto. Enfrentamientos con los leales partidarios de la guerra y los silenciosos opositores de la guerra.

Por Demian von Osten, ARD Studio Moscú

La enorme letra “Z” de paja llama inmediatamente la atención en los terrenos de la granja de Roman Ponomaryov. El símbolo “Z” en Rusia es un símbolo de apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Ponomariov tiene cerca de 30 años, es agricultor y partidario de Putin. Tiene un patio con un pequeño parque de juegos para niños cerca de Stavropol, en el sur de Rusia.

Cuando se conocieron por primera vez en junio, dijo en voz baja que estaba “con la operación especial que está haciendo nuestro gobierno”. Luego explica su opinión: “Si mi vecino hubiera puesto un cañón en su propiedad y apuntado a mi casa, a mi familia, aunque todos los vecinos dijeran que el cañón no estaba disparando, no me gustaría”.

Sin duda sobre la “operación especial”

Ponomarev cree que Ucrania es una amenaza para la seguridad de Rusia, al menos para la Ucrania que ha surgido en los últimos años. Esto es también lo que dice el gobierno ruso y la propaganda estatal. “Todavía pensamos en Ucrania como la gente de al lado, la gente fraternal. No entiendo por qué Ucrania va de esta manera. ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo?”.

Roman Ponomariov es un modelo para muchos rusos rurales. Una gran mayoría aquí apoya a Putin y piensa que sus políticas son buenas. Y aunque se informó que los soldados fueron asesinados, las conversaciones con los visitantes de su patio aquí no dejan dudas sobre la “operación militar especial”, como todavía se llama a la guerra rusa en el país.

“Nos estamos desarrollando en la dirección correcta”, dice una madre joven. “Si nuestro presidente está conduciendo al país en una dirección, entonces es correcto”, dice un joven con barba.

No siente penas

Ponomaryov cultiva sandías, pepinos, fresas y mucho más en sus campos. Hace unos años surgió la idea de construir un parque de atracciones para niños. Dragones de paja, pirámide de paja, areneros infantiles sin arena pero con maíz y trigo. La granja de sandías de Ponomarev es popular en la región, dice Ponomarev, y sus productos se han vendido bien, especialmente este año. “Cuando un país cae en dificultades, la gente come más y gana más”.

No siente las sanciones occidentales. La mayoría de sus tractores son de Bielorrusia y otros equipos agrícolas son de Rusia. No tiene problemas para entregar repuestos desde Occidente, como lo hacen algunos de sus colegas.

“Defiéndenos de los nazis”

Cosecha de sandía a finales de julio. El agricultor va de campo en campo, corta algunas sandías y mide el contenido de azúcar. Luego decide si la sandía está madura o no. Envió algunas sandías gratis a las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, en el momento antes de que Rusia las anexionara. Esta es su contribución al éxito de la “operación especial”.

Ponomariov lo explica de esta manera: “Estamos principalmente en el interior y nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Los muchachos allí nos protegen de los nazis, nos protegen de factores externos que pueden afectarnos. Tenemos que ayudar”. Él cree en la historia del Kremlin de que los nazis están en el poder en Ucrania. Muchos de sus camaradas fueron a luchar. Al menos una persona regresó con heridas leves, dijo.

Las tumbas de los soldados que murieron en Ucrania están alineadas en el cementerio de Stavropol. Las banderas de sus unidades ondeaban sobre ellos. Foto: ARD Studio Moscú

Filas de tumbas de soldados

A solo 40 minutos en coche hay una imagen de contraste: aquí las tumbas están alineadas en el cementerio de la ciudad de Stavropol. Decenas de soldados rusos muertos en Ucrania. Las banderas de sus unidades ondeaban al viento. El domingo, los familiares vienen aquí a llorar. Estos son los signos visibles de cómo la “operación especial” también afectará a Rusia. En verano es una hilera de tumbas, y en noviembre ya hay dos hileras.

Pero esto no cambió nada en la posición de Ponomariov. Se cree que la movilización parcial ordenada por Putin en septiembre aumentó la cohesión en la sociedad rusa.

Está claro que el pueblo ruso apoya el liderazgo de este país. Porque son profesionales. Ellos saben mejor que el público en general y lo hacen bien.

después de la incubación experimental

Darja Hekkinen, de 18 años, de San Petersburgo, piensa diferente. Me manifesté en las calles de San Petersburgo justo después del comienzo de la guerra. “Casi me arrestan tres veces. Fue confuso y estresante. Mucha gente estaba enojada por lo que pasó. Había muchos policías”.

Poco después, Heikinen recibió la visita de la policía. “Llegaron a mi casa con una orden de allanamiento. Registraron mi apartamento durante dos horas. Luego me llevaron a la comisaría. Me detuvieron durante dos días”.

Darja Häkkinen ha sido liberada nuevamente. Fundó un pequeño movimiento local para exponer las quejas y unir a la oposición. A principios de marzo, todavía era optimista de que la sociedad liberal de Rusia podría marcar la diferencia, a pesar de las muchas leyes más estrictas en ese momento.

Darja Hekkinen de San Petersburgo todavía tenía la esperanza de una sociedad civil liberal en marzo. Ahora ella también está intimidada. Foto: ARD Studio Moscú

La intimidación funciona

“Es importante para mí decir que existimos, que somos muchos. A pesar de todo”, dice Heikinen. “Puedes ser condenado a diez años de prisión por una frase o una palabra mal redactada en las redes sociales. Es difícil decir algo ahora. Pero estoy seguro de que la sociedad civil aún encontrará formas de expresar sus puntos de vista”.

En el verano luego una nueva reunión con Heikinen. Ella había convocado el primer aniversario de su asociación política, pero rara vez había visitantes. La sociedad rusa está aterrorizada. También Darja Hekkinen. La puerta de su apartamento estaba cubierta de extraños.

La puerta estaba completamente rociada con un químico verde. Y había volantes dirigidos a mí, muy personales, yo era un nazi finlandés porque tenía un apellido finlandés. Hubo amenazas: “Espera, estamos cerca”.

Un intento de organizar otra reunión a finales de año fracasó. Corté la conexión. Apenas hay contenido político en sus redes sociales. Quizás la presión se ha vuelto demasiado para ellos también.

Rusia, después de casi un año de guerra: únete o calla. No hay otras opciones en Rusia.

