¿Rusia se enfrenta a una crisis financiera? Las sanciones acorralan a Putin

Página principal un trabajo

de: buna hyun

el presiona divide

Estados Unidos quiere debilitar la economía rusa imponiendo nuevas sanciones financieras. Ahora la Bolsa de Valores de Moscú está reaccionando. Al mismo tiempo, la presión sobre Putin está aumentando.

MOSCÚ – Las sanciones occidentales han tocado otro punto doloroso para Vladimir Putin: el sector financiero en particular está ahora bajo presión. La razón parece ser las nuevas sanciones estadounidenses contra la Bolsa de Valores de Moscú. En respuesta, la bolsa de valores más importante de Rusia quiere dejar de cotizar en dólares estadounidenses y euros a partir del 13 de junio de 2024, lo que sólo empujará a Rusia a un mayor aislamiento económico.

Sanciones contra la economía rusa: la reacción de la Bolsa de Moscú

La Bolsa de Valores de Moscú anunció la suspensión de las operaciones con el dólar y el euro en respuesta a este “acto agresivo” (es decir, las sanciones de Estados Unidos). El jueves (13 de junio de 2024) no se realizaron transacciones en el centro financiero. Los bancos, las empresas y los inversores hacen más ruido cnn Ya no podrás hacer negocios con euros o dólares. En cambio, deben negociar en el mercado extrabursátil. Esto significa que las transacciones no se realizan en la bolsa de valores, sino en otros centros de negociación.

El presidente ruso Vladimir Putin se opone a las sanciones impuestas a Rusia. (Avatar) © Antti Emo Koivisto/DPA

La Bolsa de Valores de Moscú también dijo que suspendería las transacciones bursátiles y del mercado monetario realizadas en dólares y euros. Está claro que el rublo no se verá afectado por las nuevas condiciones actuales. “Es poco probable que las nuevas sanciones afecten el tipo de cambio del rublo en el mediano plazo”, dijo Yuri Popov, estratega de la firma de investigación de inversiones SberCIB. “En el corto plazo, puede haber una alta volatilidad y amplios diferenciales en las mesas de cambio”.

Las presiones sobre la economía rusa están aumentando y la gente está claramente entusiasmada.

Muchos rusos mantienen sus ahorros en dólares o euros, ya que el rublo ha caído periódicamente en crisis y ha perdido valor en las últimas décadas. El Banco Central de la Federación Rusa tranquilizó a la población. “Las empresas y los particulares pueden seguir comprando y vendiendo dólares estadounidenses y euros a través de los bancos rusos. Todos los fondos en dólares y euros en las cuentas y depósitos de ciudadanos y empresas permanecen seguros”, decía el comunicado del miércoles (12 de junio de 2024).

Sin embargo, muchos inversores en Rusia parecen estar entrando en pánico. “En San Petersburgo, tras la noticia de la suspensión del comercio de divisas en la Bolsa de Valores de Moscú, se formó una cola delante de una tienda. [Geld-]Wechsler”, escribió Bankrollo, el canal ruso de Telegram, y lo compartió en voz alta. Semana de noticias Tomas de personas en fila.

Estados Unidos quiere limitar con sanciones la financiación rusa de la guerra

El miércoles (12 de junio de 2024), Estados Unidos impuso nuevas sanciones a los partidarios de la guerra de agresión de Rusia, incluidas las empresas chinas. Según el gobierno estadounidense, las medidas punitivas se dirigen a más de 300 personas e instituciones que permitieron a Rusia continuar la guerra, incluida la Bolsa de Valores de Moscú.

Después de Estados Unidos, Gran Bretaña también impuso más sanciones a la Bolsa de Moscú y a otros objetivos debido a la guerra en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico citó al primer ministro Rishi Sunak diciendo en un comunicado el jueves que las presiones económicas sobre el país aumentarían nuevamente para impedir que Rusia “financie su maquinaria de guerra”.

Añadió que era importante impedir que el presidente ruso, Vladimir Putin, “financie un conflicto prolongado”. También se vieron afectados la Bolsa de San Petersburgo, las empresas que facilitan las transacciones financieras y las que operan en el sector del gas natural licuado y la producción de municiones.

La economía rusa depende del yuan. ¿Intervendrá China?

A la luz del endurecimiento de las sanciones económicas, Rusia busca medios de pago alternativos y, por tanto, trata al yuan chino como moneda de reserva. En los últimos meses, Rusia ha intentado hablar con China sobre la obtención de préstamos en moneda china. Pero finalmente hubo un vibrador. Porcelana De: Los bancos populares de China han dejado de hacer negocios con Rusia debido a preocupaciones sobre las sanciones occidentales. (Buhi con materiales de Reuters y dpa)