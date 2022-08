Safari en Argentina: El jaguar está de vuelta en los Esteros del Iberá

SLos ojos de ofía Heinonen miran fijamente al horizonte. Una bandada de buitres de pavo se eleva en el cielo sobre las pampas. En la distancia, dos ciervos de los pantanos se acercan al grupo de jinetes. “Probablemente mató a un animal allí esta mañana”, dice el biólogo argentino. Su caballo comienza a moverse lentamente. Heinonen partió esta mañana con colegas de su organización “Rewilding Argentina” para encontrar al jaguar, el felino más grande de Sudamérica.

Pero, ¿dónde se escondió el Rey de las Pampas? Es casi imposible detectar a uno de los animales en la hierba del pantano, a veces de un metro de altura. Pablo Guerra Aldazabar eleva aún más la antena de su receptor, pero no se escucha señal. Ayer el zoólogo vio por la zona a una hembra que llevaba un radiocollar. Con su dispositivo de rastreo, intenta rastrearlo nuevamente hoy.

Una quietud engañosa se cierne sobre el pantano. Sólo el suave canto de los pájaros escondidos da una idea de que este vasto país de la provincia de Corrientes, en el salvaje noreste argentino, es el refugio de innumerables especies animales. Esteros del Iberá, el humedal más grande del continente después del Pantanal de Brasil, fue alguna vez uno de los lugares con mayor biodiversidad del país.

Sin embargo, durante los últimos 100 años, los ganaderos y cazadores le han robado su rica biodiversidad. Los guacamayos de alas verdes, los osos hormigueros gigantes, los tapires, las nutrias gigantes y los ocelotes han desaparecido, mientras que los ciervos lobo y los ciervos pambás están al borde de la extinción. El último jaguar fue visto a mediados del siglo XX. Ahora están de vuelta.

El programa en Argentina es único en Sudamérica

De repente, el olor acre de la carroña asalta las fosas nasales de los jinetes. Sofia Heinonen descubre el cadáver de un carpincho lleno de moscas. También atrae a los buitres pavos y caracaras, emparentados con los halcones, y guía al biólogo hasta aquí. “Los capibaras son las presas favoritas de los jaguares”, explica. Los parientes lejanos del conejillo de indias son los roedores más grandes del mundo, alcanzando hasta 130 centímetros de longitud. “De vez en cuando hay miles aquí”, dice Heinonen.

Los capibaras son los roedores más grandes del mundo, miden hasta 130 centímetros de largo. Fuente: Getty Images/Kevin Shaffer

Quizás. No quiero ver al cazador exitoso de este carpincho ni siquiera hoy. Cuando el calor del mediodía se vuelve insoportable, Pablo Guevara Altasabar regresa con su dispositivo de rastreo. “En la mayoría de los juegos, tenemos suerte con una dama con collar de radio”, dice, “pero esto no es un zoológico. No podemos garantizar un avistamiento”.

En 2004, Sofia Heinonen asumió la dirección de un proyecto único en toda Sudamérica y que supuso el inicio de la iniciativa Rewilding Argentina, que se expandió a varias áreas protegidas. El biólogo, que antes trabajaba en el Parque Nacional Iguazú, fue reintroduciendo paulatinamente todas las especies de animales grandes que alguna vez vivieron en los Esteros del Iberá.

Sofia Heinonen encabeza la iniciativa Rewilding Argentina, que se extiende a varias áreas protegidas. Fuente: Vin Schumacher

A partir de 2007, han regresado los osos hormigueros gigantes, los pecaríes de collar, los halcones de cara sencilla, las ceriamas de patas rojas y las guacamayas. Las poblaciones de lobos venados, ciervos de los pantanos y de las pampas se han recuperado significativamente. Los ocelotes y las nutrias gigantes de zoológicos y programas de reproducción se alojan en recintos espaciosos especialmente diseñados, listos para su liberación inmediata.

Jaguar vuelve a rondar Esteros del Iberá

El primer Jaguar ya sale en 2021 Brasil y liberados en las selvas de Paraguay. Hasta hace poco, ocho animales vagaban por el pantano nuevamente. Ahora su número ha aumentado a diez. Porque después de que una hembra fuera traída al Parque Nacional El Impendrable en un elaborado programa para aparearse con un jaguar salvaje, dio a luz a dos cachorros. Esta es la primera vez que un jaguar nace en libertad en Iberá en 70 años.

Una cámara oculta captó a una hembra de jaguar con uno de sus dos cachorros Crédito: AFP/FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA

En 1997, los multimillonarios textiles y ambientalistas Christine y Douglas Tompkins compraron un rancho ganadero en el centro de Esteros del Iberá. Su objetivo de dejar el pantano, una vez rico en especies, a la naturaleza y restaurarlo como un hábitat para especies en peligro de extinción encontró poca comprensión por parte de la población local.

Los Tompkins habían comprado previamente grandes extensiones de tierra en Chile para la conservación. Como allí, en Iberá se apoderaron de las tierras de cultivo vecinas, difíciles de cultivar debido a la alternancia de inundaciones y sequías.

El área protegida resultante ahora se entrega al gobierno argentino y hoy es uno de los parques nacionales más grandes del país. El área total es de más de 7500 kilómetros cuadrados, la mitad del tamaño de Schleswig-Holstein.

Los humedales atraen a los turistas al parque nacional

“Cuando yo era niño, aquí no había animales”, dice Domingo Rene González, “e incluso los capibaras eran raros”. Rincón del Socorro eco-lodge se dispone a mostrar a los huéspedes la vida silvestre de los humedales a caballo. .

Los caimanes no son molestados por los visitantes. Fuente: pa/robertharding/Peter Groenendijk

Los Tompkins alguna vez vivieron aquí, y la granja ahora se ha convertido en un albergue con lujosas habitaciones y una piscina. Christine McDivitt Tompkins todavía tiene un departamento aquí y regresa ocasionalmente después de la muerte de su esposo, Doug, quien murió en un accidente de kayak en Chile en 2015.

“Como muchos lugareños, mis padres fueron muy críticos con el proyecto Tompkins hace 20 años”, dice González. “Hoy ven beneficios no solo para la naturaleza, sino también para las personas cercanas al área protegida”. Epidemia, el pantano se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina.

Jaguar en particular, ahora libre nuevamente, atrae a muchos turistas. Mientras tanto, operadores extranjeros como el especialista británico en viajes por la naturaleza Wildlife Worldwide y la compañía sudafricana de safaris AndBeyond también han agregado el parque nacional a su programa.

Como jinete a través de un paraíso natural en un viaje de descubrimiento

Un armadillo huye de los asaltantes que se acercan. No muy lejos de allí, decenas de carpinchos se juntaron en un brazo de un río. Prestan poca atención a los caballos. Rodeándolos hay grandes garcetas, garcetas jaspeadas y kokoi en busca de presas.

Un pájaro de guerra anuncia un grupo de asaltantes con fuertes llamadas de advertencia y silbidos para asustar a una bandada de patos. Ellos miran hacia otro lado emocionados, mareados. Unos cuantos caimanes que tomaban el sol en la orilla no se preocuparon. Los ciclistas imaginan que están en un viaje de descubrimiento a través de un paraíso natural nunca penetrado por el hombre.

Cientos de especies de aves viven en los humedales de los Esteros del Iberá, incluido este cardenal gris. Fuente: pa/dpa/Ralf Hirschberger

A pesar de que no vieron al jaguar esa noche, su incursión en su territorio renacido los dejó asombrados. “Mi abuelo tenía miedo de los últimos jaguares porque pensaba que eran impredecibles y peligrosos”, dice González. “Mi hija de once años está feliz de estar de vuelta hoy. Para ellos, el gato montés es un signo de inmutabilidad. Cuando el sol se pone sobre el pantano, comienza el concierto gutural de cientos de ranas.

Los invitados de González comienzan su viaje de regreso al anochecer. Al caer la noche saben que el rey de Iberá inicia su viaje. “Todavía es muy difícil verlo en la naturaleza”, dice el guía, “pero definitivamente veremos jaguares con más frecuencia en el futuro”.

Para los jinetes, el viaje al reino del gran felino vale la pena incluso sin que aparezca su majestad. Las primeras estrellas son visibles en el pantano. Para uno de los capibaras desprevenidos dejados en la oscuridad por los aventureros, las últimas horas pueden pasar en su paraíso terrenal.

