Sainz “obviamente no está al nivel de Leclerc”

Después de todo, la Fórmula 1 en particular está bajo un escrutinio especial aquí. Su demanda para esto: “Debemos hacer más de lo que estamos haciendo actualmente”.

No es ningún secreto que el alemán no es un fanático de los actuales motores híbridos de F1, ahora vuelve a tener sus críticas y deja claro que las transmisiones son “gran tecnología”.

Pero: con la llegada de autos completamente nuevos este año, las estadísticas antiguas ya no cuentan para nada. Mercedes creó esta experiencia la temporada anterior de manera negativa.

…por cierto, no hablo de Mercedes. Puede ganar allí solo una vez desde 2017. En 2019, Hamilton ganó las Flechas de Plata, y otros éxitos en este período fueron para Ferrari (2017) y Red Bull (2018 y 2021).

Wolff: Queremos aprovechar “todas las oportunidades”.

El jefe del equipo Mercedes no se muestra seguro de sí mismo ante Mónaco y afirma: “Mónaco no siempre ha sido uno de nuestros mejores circuitos y las curvas lentas no han sido nuestro fuerte esta temporada, como vimos la última vez en Barcelona”.

“Pero hemos visto este año que todo puede pasar e intentaremos aprovechar todas las oportunidades”, declaró, y explicó que el fin de semana en Barcelona fue “muy esperanzador”.

“Estamos aprendiendo más sobre el auto todo el tiempo y siempre trabajando para mejorarlo, y en Barcelona hemos dado un buen paso en la dirección correcta”, dijo Wolff.