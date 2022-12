Samsung está probando actualmente One UI 5.1 en el Galaxy S22, S22 Plus y Ultra

Me gusta una cuenta de Twitter SamSWUpdate informesActualmente, Samsung está probando una actualización (número de compilación S90xEXXU2CVL7) en el Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra, que se dice que ya trae la interfaz de usuario One UI de Samsung en la versión 5.1 basada en Android 13. La próxima serie de dispositivos, el Galaxy S23, no está demasiado lejos, por lo que una actualización de este tipo de modelos anteriores definitivamente está dentro del alcance de las posibilidades. Hasta el momento, no se sabe nada sobre las innovaciones que One UI 5.1 traerá a los usuarios de dispositivos compatibles, pero ciertamente no tendremos que hacernos esta pregunta durante mucho tiempo. Samsung es uno de los pocos fabricantes que ahora distribuye tales actualizaciones a los usuarios en un tiempo impresionantemente corto.

Este artículo contiene enlaces de afiliados, por lo que lo marcamos como un anuncio. Al hacer clic en él, lo llevará directamente al proveedor. Si decide realizar una compra allí, recibiremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para usted. ¡gracias por su apoyo!