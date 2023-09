Samsung Galaxy A04s por 120 euros: ¿merece la pena la oferta de Aldi?

Samsung Galaxy A04s a la venta en Aldi. Relaciones públicas/Business Insider

Descargo de responsabilidad: Si compras desde un enlace marcado con un asterisco, obtenemos una pequeña comisión. aprende más

Samsung ofrece una variedad de teléfonos inteligentes en todas las categorías de precios. Desde modelos premium hasta modelos básicos, hay un teléfono móvil para todos los gustos y presupuestos. Y en el extremo inferior de ese espectro está el que se introducirá en 2022. Samsung Galaxy A04s en. Precio de venta recomendado: 169,00 € únicamente. Dado que los precios de los smartphones Samsung suelen bajar rápidamente, ya están disponibles a un precio mucho más bajo. Este también es el caso en Aldi, donde puedes comprar el Samsung Galaxy A04s, que está a la venta desde el 31 de agosto de 2023…*

Samsung Galaxy A04s en la feria Aldi: debes saber esto al respecto

Como parte de la promoción recibirás Casi 30 por ciento de descuento en Aldi Al ya barato Samsung Galaxy A04s. IEsto te ahorra 50,00€Lo que eleva el precio del teléfono 119,00 euros sólo la caída. También hay uno en la parte superior. Tarjeta SIM Aldi Talk con un crédito de 10,00 €. Entonces el valor total es 179,00€, pero solo pagas 119,00€.

Leer también Ganador de la prueba en Stiftung Warentest: este es el mejor teléfono inteligente de 2023

¿Qué puede hacer el Samsung Galaxy A04? Teléfono móvil barato de un vistazo

Una cosa está clara: puedes hacerlo por menos de 120,00€ Samsung Galaxy A04s* No tanto como cabría esperar del nuevo Galaxy S23. Sin embargo, el teléfono inteligente está disfrazado. poseer un Pantalla LCD grande de 6,5 pulgadasesta en alta definición Se disuelve. Luego vienen Cámara principal de 50MP Con triple tecnología también. Cámara para selfies de cinco megapíxeles. Esto también es práctico. batería de 5000mahlo que permite un tiempo de ejecución prolongado, y Conexión jack de 3,5 mm, con el que se pueden vincular unos auriculares con cable a un teléfono móvil. Samsung Galaxy tiene A04 de la gama Aldi 32GB La memoria interna, que se puede ampliar hasta 1 TB mediante una tarjeta microSD.

una oferta: Pantalla LCD de 6,5 pulgadas Exactitud: 1600 x 720 píxeles (HD) Frecuencia de actualización: 90Hz Cámara principal: 50 megapíxeles con triple tecnología Cámara para selfies: Cinco megapíxeles almacenamiento: 32 GB (ampliable mediante tarjeta microSD) RAM: Tres gigabytes de RAM Curador: Exynos 850 Octa Núcleo 4 x 2.0 Bandeja de pilas: 5000mAh Enlaces: Conector de 3,5 mm, puerto USB-C, tarjeta microSD Sensores: Sensor de huellas dactilares, sensor de aceleración (sensor G), sensor de proximidad SO: androide 12 Conexión: LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi

La desventaja del teléfono móvil: se nota su precio. Esta es la situación La carcasa está hecha de plástico barato., lo que hace que el teléfono inteligente sea muy liviano (lo cual no es necesariamente malo) y parezca barato. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que es El equipo y el rendimiento deben ser suficientes para la mayoría de los requisitos estándar de la vida diaria..

Leer también Estos son los teléfonos inteligentes más potentes de 2023: el iPhone 14 solo ocupa el puesto 61

El celular Samsung está en oferta en Aldi: ¿para quién vale la pena el trato?

lo tienes Exigencias no muy altas ¿Tu teléfono inteligente y solo quieres usarlo para hacer llamadas, escribir mensajes y navegar por las redes sociales? entonces puede Samsung Galaxy A04s* Sea una buena elección (especialmente si es No gastes mucho dinero Quiere). En principio, un teléfono móvil puede hacer lo mismo Buen modelo para principiantes. ser – por ejemplo para escolares o los ancianosque aún no poseen un teléfono inteligente. como dispositivo secundario La gama A04s de Aldi podría merecer la pena. Sin embargo, antes de comprar, tenga en cuenta que debe estar dispuesto a pagar con un teléfono móvil 120,00 €. Esto se aplica sobre todo a funciones como la cámara, el chip o el procesamiento.

Leer también Comparativa: Estas son las mejores tarifas de telefonía móvil en septiembre de 2023, con o sin móvil