Samsung One UI 4: dos nuevos videos lanzados

Versión de prueba de Samsung Androide-pintura 4. Interfaz de usuario única Ya se puede probar en los primeros dispositivos. Mientras tanto, también en la sala, el software pronto se ampliará a otros dispositivos. Samsung Interfaz de usuario única 4, basado en Android 12, está obteniendo algunas herramientas nuevas aquí y allá, pero los ajustes visuales y los ajustes también son parte del esfuerzo.

Escuché desde mi punto de vista Samsung Incluso para empresas que piensan en la mejor forma de encajar todo. Algunos fabricantes a menudo me dan razones para creer que algunos gadgets o máscaras de Android se les colocan descuidadamente.

Como parte de la Samsung Developer Conference, la compañía ha vuelto a publicar videos que nos gustaría señalar a los usuarios de Samsung y a cualquier persona interesada en general. Luego se trata de la idea de One UI 4 y lo que ven los usuarios después de la actualización. Una cosa es segura: con el próximo One UI 4, los usuarios pueden personalizar casi todas las partes de la interfaz de usuario del teléfono inteligente. Esperamos que los usuarios no encuentren esto demasiado confuso.

Los enlaces de afiliados se incluyen en este artículo. Al hacer clic en él, se lo llevará directamente al proveedor. Si decide comprar allí, obtendremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para ti. ¡gracias por su apoyo!