Samsung quiere obtener chips Apple A y M | Noticias

En la última década, Apple ha demostrado de manera impresionante las capacidades del grupo en el desarrollo de procesadores basados ​​en ARM; hasta ahora, ningún fabricante ha podido igualar el rendimiento y la eficiencia energética de los chips A integrados en iPhones y iPads. El desarrollo ha sido tan positivo que los chips A pueden seguir el ritmo de algunos procesadores de computadoras portátiles y de escritorio, con una fracción del consumo de energía.

Por lo tanto, hubo un paso claro para Apple, que el grupo decidió en 2017 y 2018: en el futuro, la Mac no debería estar basada en procesadores Intel, sino en chips ARM de Apple. Apple anunció esto públicamente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2020 y las primeras Mac con chips M siguieron a fines de 2020. Desde entonces, la industria de las PC ha estado en crisis, y los chips M son el nuevo estándar contra el cual los procesadores de la competencia deben medirse. .

Hasta el momento no hay chips competitivos

Samsung de Corea del Sur no tuvo mucha suerte al desarrollar sus propios procesadores: la serie Exynos no pudo vencer a la competencia de Qualcomm en términos de velocidad y eficiencia energética, sin mencionar los chips A de Apple. El último Exynos 2200, con el que Samsung colaboró ​​con AMD en cuanto a la unidad gráfica, tampoco convence.

Equipo Dream Platform One

Sin embargo, Samsung quiere cambiar las cosas y ha creado un equipo de trabajo interno llamado “Dream Platform One Team”. Esto es para centrarse en la próxima generación de chips móviles, y los chips A y M de Apple son el estándar aquí. Pero el desarrollo de los chips lleva mucho tiempo: el grupo espera que el proyecto interno no dé sus frutos hasta 2025. Aún no se sabe si Samsung pretende ofrecer sus propios procesadores ARM para ordenadores basados ​​en ARM en el futuro.

Qualcomm también quiere ganarle a Apple

El competidor de Samsung, Qualcomm, también avanza en la mejora de sus propios chips: varios antiguos desarrolladores de Apple se han pasado a Qualcomm tras la adquisición de la empresa “Nuvia”, fundada por ingenieros de Apple. Actualmente, el grupo planea lanzar chips competitivos con Apple en 2023.