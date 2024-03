Sancho: “Tenemos ventaja ante nuestra afición”

Jadon, tu primer gol con el BVB esta temporada tras tu regreso. ¿Cómo te hice sentir?

“Ha sido una sensación realmente buena. Me llevó un tiempo, pero tuve paciencia. Esta semana sentí que iba a marcar. Me he mantenido positivo, incluso si mis actuaciones no siempre han sido así y “He decepcionado un poco a algunas personas en las últimas semanas. No estoy contento. Al igual que en el partido de Bremen, podría haber jugado mejor y haber aportado más. Pero conseguimos los tres puntos, eso es lo más importante”.

Una gran actuación individual nos valió una victoria por 2-0, así que, por favor, volvamos a la situación.

“Sabía que iba a enfrentarme cara a cara y engañé a mi cuerpo. Luego pasé el balón a mi oponente con mi mano izquierda y usé mi velocidad para pasarlo. Ya sabía que iba a dispararlo. la esquina cercana.

No marcó en los primeros partidos. ¿Sentiste algún tipo de presión partido tras partido?

“Sí, siempre hay presión. En mi primera vez en Dortmund marqué un gol en casi todos los partidos. Así que puedo entender que los aficionados esperan mucho de mí. Yo hago lo mismo por mí mismo. También puedo aceptar si alguien La gente está enfadada conmigo. Quiero seguir mejorando para el equipo”.

¿Qué tan seguro te sientes con Edin Terzic?

“No sólo tengo confianza en Eden. Todos en el Borussia Dortmund saben lo que puedo hacer en el campo. Todos tienen confianza en mí. Estoy muy agradecido de que me den la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer cada semana”. . Ojalá siga así”.

Ahora le sigue la Liga de Campeones el miércoles y el partido de vuelta contra el PSV Eindhoven. ¿Qué tenéis que hacer como equipo para pasar a la siguiente ronda?

“Por supuesto, sólo tenemos que ganar. Tenemos que jugar como equipo y aprovechar nuestras oportunidades. Sabemos que será un partido difícil, pero creo que tenemos una ventaja porque jugamos en casa frente a nuestros fanáticos. Es un nuevo juego, un nuevo desafío. Estaremos listos”.