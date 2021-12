Sarafina y Lenny: Peter y sus gemelos están enfermos – mala duda

Dolor de garganta y resfriados: Sarafina, Peter Woolney y su joven familia lo hicieron bien. Y la mamá gemela sospecha qué hay detrás …

Como se sabe, la época del invierno es también la época de los resfriados. Puedes oír toser y oler por todas partes. Ahora, algunos miembros de la familia han sido arrestados en la casa de Wollny.

Sarafina Woolney informó a sus fanáticos en Instagram el martes por la noche (28 de diciembre) que se quejaba de síntomas de resfriado. “De alguna manera, realmente me di cuenta, mi nariz está tapada y me duele la garganta. Ayer casi no sentí nada”, dice Sarafina, que estaba de vacaciones con su familia en Turquía.

La familia Woolney: Sarafina y Peter Woolney están enfermos de vacaciones en Turquía

Pero no solo la joven de 26 años se vio visiblemente afectada, su esposo Peter y los gemelos Emory y Casey resultaron heridos. Sarafina cree que el incómodo clima de los primeros días de la fiesta estuvo detrás de esto: “Estaba húmedo y frío y me voy a llevar una, porque los primeros días tuvimos fuertes tormentas aquí y luego se fue la luz. “

Tos y dolor de garganta: ¿es realmente solo un resfriado o los miembros de Woolney tenían coronavirus? Sarafina da toda la claridad: “No, amigos, no es Corona antes de que me vuelvan a recibir mil mensajes. Es sólo un resfriado estúpido”, dijo la madre de dos. “Es sólo un resfriado estúpido”. Sin embargo, si los mellizos no lo son. Si se siente mejor, irá al médico. Espero que no. Es necesario. (mí)