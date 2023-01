Schulz acuerda entregar tanques de batalla principales a Ucrania: Estados Unidos está presionando a la Cancillería

de: sandra katieY katya thorwarthY Neil Acquione

separar

Mientras la guerra continúa en Ucrania, se negocia una solución a otro nivel. Olaf Schultz comenta sobre las entregas de tanques Leopard. Teletipo de noticias.

Actualización del jueves 19 de enero a las 7:00 am: Estados Unidos exige a Alemania que la Cancillería permita no solo que otros países suministren tanques de batalla principales Leopard 2, sino también que ellos mismos los suministren. que informa periódico del sur de Alemania. El secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, debe estar en Berlín el jueves para conversar con su nuevo homólogo alemán, Boris Pistorius (SPD).

Al mismo tiempo, Estados Unidos no quiere suministrar a Ucrania armas que “no puede reparar, no puede mantener y no puede pagar a largo plazo porque eso no es útil”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Colin. Kahl dijo a los periodistas. . “No se trata de un ciclo de noticias o de un valor simbólico, se trata de lo que realmente ayuda a Ucrania en el campo de batalla”. Al mismo tiempo, Kahl no descartó por completo la posibilidad de que Estados Unidos suministre tanques Abrams a Ucrania en el futuro.

Imágenes de la guerra de Ucrania: grandes horrores y pequeños momentos de felicidad Ver galería de fotos

Scholz acepta entregar los tanques a Ucrania, bajo ciertas condiciones.

+++ 22:20: Después de muchas dudas, el canciller del SPD, Olaf Scholz, aparentemente accedió a entregar tanques Leopard a Ucrania, pero al mismo tiempo enfatizó que las entregas solo podían realizarse bajo ciertas condiciones. Así lo informaron varios medios de forma unánime. Así lo informaron periódico del sur de Alemania De una llamada telefónica entre Schultz y el presidente de EE. UU., Joe Biden, en la que el canciller le pidió a Biden que también suministrara a Ucrania los principales tanques de batalla Abrams.

Ucrania necesita carros de combate principales para defenderse de Rusia. © Jeremy Pessat/dpa

También un tabloide fotografía Citando círculos gubernamentales, se informó que Schultz insistió en la entrega de tanques Abrams a Estados Unidos para que el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, no pudiera dividir la OTAN. La cancillería no quiso comentar sobre los informes el miércoles por la noche. En el debate sobre los envíos de armas desde el comienzo de la guerra hace casi un año, Schulze siempre ha enfatizado que Alemania no lo hace sola, sino que siempre coordina de cerca los pasos importantes con sus socios, especialmente con Estados Unidos y Francia.

Schultz sigue dudando: el Parlamento Europeo y el secretario general de la OTAN lo presionan

+++ 21:55: Durante el día, tanto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo pidieron más apoyo para Ucrania, aumentando la presión sobre el reacio canciller Olaf Scholz. El Parlamento Europeo ha pedido explícitamente a Schulz que allane el camino para la entrega de los carros de combate principales Leopard a Ucrania “sin más demora”. Poco antes de que Occidente discutiera más ayuda militar en Rammstein en Renania-Palatinado el viernes, aumentó la presión sobre Schultz para decidir más.

En el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, también subrayó que Occidente debe apoyar a Ucrania en esta “lucha por sus valores y la democracia”. Él espera el mensaje de la reunión de Rammstein de que Occidente apoyará a Ucrania con armas más pesadas y nuevas.

Negociaciones en Ucrania: Schulz sigue sin hacer la vista gorda ante los tanques Leopard

+++ 19:45: El canciller Olaf Scholz aseguró a Ucrania que el apoyo alemán en el conflicto con Rusia continuaría indefinidamente, pero dejó abierta la posibilidad de entregar el tanque de batalla principal Leopard 2. “Seguiremos apoyando a Ucrania, mientras sea necesario”, dijo Schultz el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Poco después del discurso de Schultz, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió más “velocidad” en las entregas de armas.

Alemania está bajo una presión cada vez mayor de Ucrania y otros socios para que suministre tanques Leopard para luchar contra las fuerzas invasoras rusas. También es probable que estos tanques sean un tema importante en la reunión de partidarios occidentales de Ucrania el viernes en la base aérea estadounidense en Ramstein, Renania-Palatinado.

Zelenskyj hace un llamamiento a los socios en Occidente

+++ 18:15: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un enlace de video en el Foro Económico Mundial en Davos, pidió a los socios occidentales de Ucrania que muestren más determinación. Solo si los rápidos movimientos de Rusia se contrarrestan sin vacilación, se puede ayudar a Ucrania en su defensa contra su atacante. En su discurso en la conferencia, Zelensky advirtió: “El estado de terror está aprovechando el tiempo que necesita el mundo libre para pensar en matar”.

Al mismo tiempo, Zelensky hizo un llamado a los países socios de Ucrania para que sean más rápidos en la entrega de sus tanques desde Rusia con nuevos ataques, como el británico. guardianes mencionado. Según Zelensky, el invierno ha ralentizado un poco la ofensiva, pero la guerra solo puede terminar si Ucrania logra expulsar por completo a las fuerzas de ocupación rusas del territorio ucraniano. Además del apoyo colectivo de los países del mundo libre, según un informe guardianes Apoyo financiero y asistencia adicional para equipar a las fuerzas ucranianas.

Negociaciones de guerra en Ucrania: Schultz habla en Davos

+++ 16:33: Como era de esperar, el canciller Olaf Scholz (SPD) habló en el Foro Económico Mundial en Davos sobre la guerra de Ucrania y la posible entrega de tanques alemanes. Alemania es “uno de los mayores partidarios” de Ucrania y seguirá apoyando al país en la lucha contra Rusia. Además de “ayuda humanitaria y militar”, quieren hacer más.

El gobierno alemán continuará discutiendo los eventos de la guerra de Ucrania en estrecha consulta con Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Quiere asegurarse de que el conflicto no se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN, dijo Schultz.

Negociaciones en la guerra de Ucrania: crece la presión sobre Berlín

+++ 14:11: Presionando al canciller Olaf Scholz (SPD) en el debate sobre las armas: el Parlamento Europeo ha pedido a Alemania que entregue los tanques de batalla principales Leopard 2 a Ucrania. Los eurodiputados aprobaron la propuesta de los Verdes por amplia mayoría. La Fundación de la Unión Europea solicita a Scholz que “inicie un consorcio europeo de países europeos relevantes para entregar tanques de batalla principales Leopard 2 a Ucrania sin más demora”, dice el documento, textualmente.

El texto político fue sugerido por Reinhard Büttückhofer del Partido Verde alemán. La medida es inusual, especialmente porque la solicitud fue realizada por un miembro del Partido Verde involucrado en el gobierno federal.

Negociaciones en la Guerra de Ucrania: Holanda quiere entregar el sistema Patriot

+++ 12.40 horas: El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció que el sistema Patriot se enviaría a Ucrania. Rutte dijo en un discurso conjunto con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington que “tienen la intención” de seguir a los Estados Unidos y Alemania en el despliegue del sistema de defensa antimisiles. “Creo que es importante que nos unamos y también discutí esto con Olaf Schultz de Alemania esta mañana”, dijo. Tanto Estados Unidos como Alemania han prometido suministrar sistemas Patriot a Ucrania en las últimas semanas.

Negociaciones en la guerra de Ucrania: Lavrov llama “ridículo” al plan de paz de Zelensky

Actualización del miércoles 18 de enero a las 12:03 p. m.: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que un plan propuesto por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para una solución pacífica de la guerra de Ucrania está “fuera de discusión”. Así lo informó la Agencia Estatal Rusa. vidrio.

Zelensky presentó algunas iniciativas completamente ridículas, un plan de 10 puntos en el que presionó todo lo que pudo: seguridad alimentaria, seguridad energética, bioseguridad, retiro de las fuerzas rusas de todas partes, arrepentimiento de la Federación Rusa, tribunal, sentencia, etc. Lavrov fue citado diciendo. Sobre el Selenskyj tenía un plan de negociación correspondiente para la cumbre del G20 en Bali Sugerí. Pero para Moscú, las conversaciones en estas condiciones aún no han sido un problema.

Lavrov también culpó a Estados Unidos por la guerra en Ucrania. Washington se preparará para una guerra híbrida contra Rusia. El canciller ruso también comparó las acciones de Estados Unidos con las de Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler.

Negociaciones en la guerra de Ucrania: Kissinger habla en Davos sobre la membresía de Ucrania en la OTAN

Primer informe del miércoles 18 de enero: Kyiv / Moscú / Davos – mientras esté en Ucrania Rusia guerra de agresión Implacable y severamente, políticos y representantes empresariales se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos. El tema dominante es la guerra en Ucrania. durante la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden No participa en el foro se convierte en Canciller Federal Olaf Schulz (Partido Socialdemócrata) dirigiéndose al pleno de la reunión el miércoles por la tarde. Está esperando ansiosamente si comentará sobre posibles entregas de tanques a Kyiv.

El exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, habló en Davos el martes (17 de enero). Su cambio de opinión sobre el tema del ingreso de Ucrania a la OTAN después de la invasión rusa fue una sorpresa para los observadores. “Antes de esta guerra, estaba en contra de la membresía de Ucrania porque temía que comenzara el mismo proceso que vemos ahora”, dijo Kissinger a través de un enlace de video en la Reunión Económica Mundial (WEF). “La idea de una Ucrania neutral ya no tiene sentido”, dijo el hombre de 99 años.

Durante meses, el veterano diplomático se ha pronunciado a favor de un alto el fuego en Ucrania que habría ido de la mano con el reconocimiento de las conquistas territoriales de Rusia. Pero en su mensaje al Foro Económico Mundial, Kissinger dijo ahora que la membresía en la OTAN sería una “consecuencia apropiada” de una invasión rusa.

Negociaciones en la Guerra de Ucrania: Rusia celebra una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania

Mientras discutía las crisis globales en Davos, un enviado ruso ante las Naciones Unidas anunció la respuesta de Moscú a las críticas. El conflicto en Ucrania sobre mí. Como informó Newsweek, está programada una reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se discutirá la “posición antirrusa”. El portal citó al primer representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, burlándose de los “patrones occidentales de Ucrania”. Los miembros de la ONU adoptarán una “postura antirrusa ‘una vez al mes'” cuando hablen de la guerra.

Finalmente, emitió una advertencia sobre las próximas reuniones de la ONU, acuñando: “No entraré en detalles sobre lo que sucederá con nuestra propuesta en el Consejo de Seguridad a principios de la próxima semana”. Por lo tanto, los “opositores” de Rusia deben “permanecer en la oscuridad”, y agregó que después de una sesión “antirrusa”, se intentará organizar una sesión sobre un tema “incómodo para ellos”. (hablar con agencias)