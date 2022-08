Se dice que Apple agregará un núcleo Pro a la Mac mini

La Mac Mini fue una de las primeras computadoras en contar con un procesador de silicio de Apple. Ahora debería haber un Mini revisado a finales de 2022, que no tendrá un nuevo diseño de carcasa, pero sí un chip muy potente.

Según el informe de un historiador de Mark Gorman Servicio de inteligencia comercial de Bloomberg Habrá un Mac mini con chipset M2 y M2 Pro. Apple también debe instalar este último en ambos MacBook Pro al actualizarlos.

El M1 Pro tiene 10 núcleos de CPU, dos de los cuales están hechos como núcleos de ahorro de energía. Los otros ocho se llaman núcleos de alto rendimiento, que tienen una frecuencia de 600 a 3220 MHz según sea necesario. Los núcleos de eficiencia operan de 600 a 2064 MHz. Apple instala 28 MB de caché L2 y 16 GB de memoria unificada LPDDR5-6400, que se comunican con el núcleo de gráficos y la CPU a través de un bus de memoria de 200 GB/s y 256 bits. El chip se fabrica en TSMC en un proceso de 5 nm.

Tenemos curiosidad por ver si el M2 Pro difiere notablemente del M1 Pro en términos de velocidad. Con el M2 normal, la diferencia con el M1 no es particularmente notable.

Bloomberg informó que Apple trabajó inicialmente en la versión M1 Pro de la Mac mini, pero la canceló: “En su lugar, espere una actualización de la Mac mini que incluya las opciones M2 y M2 Pro. Tampoco creo que el dispositivo sufra un cambio importante”. rediseñar en el futuro. “cerca”.

como tal 9to5Mac Se dice que Apple no tiene planes de equipar el Mac mini en una versión con chip M2 Max o Ultra. Tal vez eso debería reservarse para el Mac Pro aún premium, que se supone que marca el pico de rendimiento en el rango de Apple.

Sin embargo, no está claro cómo pretende Apple asegurarse de que Mac Studio no se vuelva superfluo entre el Mac mini y el Mac Pro. Mac Studio es un poco más grande (pero más ruidoso) que el Mac mini. Por supuesto, no sabemos el tamaño de la nueva Mac Pro, pero también se trata del rendimiento de las tres computadoras. Se teme que Mac Studio vuelva a desaparecer pronto.

Todavía no está claro cuándo aparecerá el Mac mini con el M2 Pro. Si ahora está pensando en comprar un Mac mini, es posible que se lleve una sorpresa desagradable con el M2-mini.

¿Interesado en un Mac mini? ¿Estás esperando o compras ahora?

