Se dice que el plan secreto de Putin está fallando

¿Hay amenazas de perder el poder y derrotar la guerra? El presidente ruso Putin puede estar planeando dos maniobras, pero un aliado lo contradice.

Actualización del viernes 25 de noviembre a las 8:45 a. m.: Se dice que Rusia está planeando dos operaciones de “bandera falsa” para obtener nuevo apoyo público y recursos para la Guerra de Ucrania (ver Informe inicial). Se dice que uno de ellos afecta a la vecina Bielorrusia, por lo que entrar en la guerra debería ser el objetivo del Kremlin. El gobernador Alexander Lukashenko ahora ha comentado sobre esto. La agencia de noticias citó a Lukashenko diciendo: “Si intervenimos directamente en este conflicto con las fuerzas armadas y los soldados, no aportamos nada, sino que empeoramos las cosas”. Belta en Minsk.

El presidente ruso Vladimir Putin. © Vyacheslav Prokófiev / ap

Según el hombre de 68 años, el ejército bielorruso de 35.000 efectivos y los 40.000 de Rusia no resolverán el problema de esta campaña. “No nos involucramos, no matamos a nadie, no enviamos soldados allí porque no es necesario”. Por un lado, el apoyo de Rusia continúa, pero no es de carácter militar.

Lukashenko puso a Bielorrusia a disposición como área de despliegue para el ejército ruso. Los ataques aéreos rusos en Ucrania, por ejemplo, comienzan desde allí. Después de grandes pérdidas, el ejército ruso Suministra a Bielorrusia tanques y otras armas. gobierno ucraniano sobre el presidente Volodymyr Zelensky Por lo tanto, el país vecino se considera beligerante, y también mantiene fuerzas de reserva en caso de que tenga que defenderse de un ataque directo de Bielorrusia.

Alexander Lukashenko (izquierda) y Vladimir Putin (derecha) durante las consultas. © Servicio de Prensa del Presidente de Kazajistán / Imago Images

Mientras tanto, Putin está buscando nuevos aliados, y los encontró a principios de esta semana.

Primer informe el miércoles 23 de noviembre a las 17:00 horas: Moscú – Vladimir Putin Los planes para invadir Ucrania fracasaron varias veces. Tras los fallidos ataques a la capital Kyiv y regiones en el sur y el este del país, las fuerzas del Kremlin ahora se están concentrando nuevamente en el río Donbass en el este. A fines de febrero, el presidente ruso anunció este Ucrania Golpea el golpe crítico dentro de los 15 días. Quizás el objetivo era lograr que la población los respaldara en una guerra que violaba el derecho internacional. Sin embargo, esto ha sido preparado por años de propaganda en los medios estatales.

Mientras tanto, Putin lucha por encontrar apoyo en su país. Aparentemente, entre otras cosas, su apoyo entre la élite está disminuyendo. Esto parece estar impulsando al presidente ruso a prepararse para una campaña de “bandera falsa”. En la región de Belgorod, no lejos de la frontera con Ucrania, se dice que Putin está creando las condiciones para un ataque de bandera falsa.

¿Putin planea lanzar un falso ataque contra Rusia?

Como el think tank estadounidense “Institute for the Study of War” en uno Analítica Informó que el ejército ucraniano fue responsable del ataque. Rusia sé responsable. La evaluación se basa en varios aspectos: por un lado, muchos promotores difunden el mensaje de que tal ataque es inminente. Según los expertos de ISW, esto tiene la intención de “aterrorizar al público”. Por un lado, este miedo sirve para sustentar la novela que se está publicando “Putin’s Cook”. Hace un tiempo, comenzó a construir defensas en el área. Llamó a esto la “Línea Wagner”. De trasfondo: “Cocinero de Putin”, nombre real Yevgeny PrigozhinRecientemente admitió haber tendido mercenarios Wagner. El grupo está luchando por Putin en varias regiones. También fuera de Ucrania. El “cocinero” apoya la propaganda del presidente construyendo instalaciones.

El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, también ha mostrado recientemente su verdadera lealtad a Prigozhin. Comparte fotos de las defensas en Twitter. “No quiero dramatizar la situación. De todos modos, siempre consideramos varias opciones para el curso de los acontecimientos: optimista, pesimista, pesimista. Por lo tanto, nos estamos preparando para diferentes escenarios. Espero que no necesitemos opciones pesimistas”. , pero los estamos estudiando activamente.

Sin embargo, según el análisis de ISW, la ofensiva del ejército ucraniano no tendría ningún sentido. Las fuerzas no pueden controlar la zona por falta de recursos. Esto fue confirmado recientemente en Twitter por Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Advirtió contra los anuncios de “bandera falsa”.

Recientemente, la agencia de inteligencia militar de Ucrania, HUR, informó que Rusia estaba planeando otra operación falsa. En consecuencia, las fuerzas especiales rusas están programadas para lanzar una ofensiva de este tipo en Bielorrusia en un futuro próximo. El objetivo es persuadir al país socio para que entre en la guerra. El conflicto en Ucrania para mover. Así lo comentaron expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra. En consecuencia, es “altamente improbable” que el gobernante bielorruso Alexander Lukashenko participe activamente en la guerra de ucrania para compartir. Este es un “riesgo político interno grave” activo porque Lukashenko ya está trabajando con Putin a un nivel estratégico. Recientemente, se han anunciado “reuniones conjuntas”.

Nota del editor Parte de la información proviene de las facciones en guerra en el conflicto de Ucrania. Algunos de ellos no se pueden verificar directamente de forma independiente.

