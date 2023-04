Se dice que los empleados de Tesla compartieron grabaciones de video de los vehículos entre ellos.

Según cualquiera Un informe reciente de Reuters Hubo una investigación de la NHTSA que reveló que algunos empleados de Tesla compartieron fotos y videos confidenciales capturados por cámaras en los automóviles de los clientes. Las imágenes contenían, entre otras cosas, caras, matrículas y datos de GPS que podrían violar la privacidad de los clientes. NHTSA solicitó a Tesla en marzo de 2023 que proporcionara información sobre la recopilación y el almacenamiento de datos de su vehículo después de que se informaran varios incidentes relacionados con el sistema de piloto automático. La agencia también está investigando si Tesla comprometió la seguridad de sus clientes al permitirles realizar una prueba de conducción completamente autónoma.

Entre 2019 y 2022, grupos de empleados de Tesla supuestamente compartieron videos y fotos tomados por las cámaras de los automóviles de los clientes, algunos bastante prolíficos, a través de un sistema de mensajería interno, según entrevistas de Reuters con nueve ex empleados. Algunas de las imágenes mostraban a los clientes de Tesla en situaciones embarazosas. También se intercambiaron accidentes y furia al volante. Tesla afirma en su “Política de privacidad del cliente” en línea que “las grabaciones de la cámara permanecen anónimas y no están asociadas con usted o su vehículo”. Pero siete ex empleados testificaron que el programa de computadora que usaron en el trabajo pudo mostrar la ubicación de los registros, lo que probablemente podría revelar dónde vivía el propietario de Tesla.

Tesla aún no ha respondido a la solicitud de la NHTSA y dice que no está legalmente obligado a hacerlo. La empresa también ha cambiado su política de privacidad para reservarse el derecho de utilizar los datos recopilados de los vehículos para cualquier propósito. El CEO de Tesla, Musk, ha enfatizado repetidamente que su visión de la conducción autónoma es más segura y eficiente que la conducción humana. Reuter cita a muchos expertos y críticos que han expresado su preocupación por las implicaciones éticas y legales de las prácticas de Tesla. Están pidiendo más transparencia y regulación de la industria para proteger la privacidad y seguridad del consumidor. También advierten sobre los riesgos de que los datos confidenciales se utilicen indebidamente o se vean comprometidos.

