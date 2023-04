Se dice que los empleados de Tesla compartieron videos íntimos con los clientes

“Seguridad” es la palabra que se usa una y otra vez en el sitio web de Tesla para describir la funcionalidad del piloto automático. Para garantizar esto, “cada nuevo Tesla está equipado con ocho cámaras exteriores y un potente procesamiento de imágenes”. Además, el fabricante de vehículos eléctricos asegura a millones de clientes que su privacidad es “extremadamente importante para la empresa y siempre lo será”. Las cámaras que Tesla está poniendo en los vehículos para ayudar a conducir están “diseñadas desde cero para proteger su privacidad”.

Pero ahora un posible escándalo está sacudiendo la confianza en la empresa fundada por el multimillonario Elon Musk: entre 2019 y 2022, se dice que grupos de empleados de Tesla compartieron videos y fotos capturados por las cámaras de los automóviles de varios clientes a través de un sistema de mensajería interno. Esto provino de entrevistas realizadas por la agencia de noticias Reuters con nueve ex empleados.

Un video del incidente se extendió “como la pólvora”.

Como resultado, algunas de las grabaciones entraron en situaciones embarazosas para los clientes de Tesla. Un exempleado describió un video de un hombre acercándose a un automóvil completamente desnudo. Según el informe, también hubo grabaciones de accidentes de tránsito, garajes y propiedad privada en conversaciones internas.

En entrevistas, un exempleado describe la distribución de un video de un incidente de 2021 como “como un reguero de pólvora”. Según el diario británico The GuardianVer un automóvil Tesla ingresar a una zona residencial a gran velocidad y atropellar a un niño en bicicleta, según otro ex empleado. Según él, el video se volvió viral en la oficina de Tesla en San Mateo, California.

“Solíamos verlos lavar la ropa”.

“Para ser honesto, fue una invasión de la privacidad. Siempre bromeaba con que nunca compraría un Tesla después de ver cómo tratan a algunas de estas personas”, dijo un ex empleado. Otro explicó: “Me molesta porque las personas que son dueñas del auto compran y no saben que no se está respetando su privacidad. Los veíamos lavando la ropa y otras cosas realmente íntimas. Podíamos ver a sus hijos”.

La distribución de dicho contenido personal podría considerarse una violación de las políticas de privacidad de Tesla y es probable que esté sujeta a la intervención de la FTC.

El uso de cámaras en los sistemas de seguridad y asistencia al conductor de Tesla ha generado controversia recientemente. La asociación de consumidores alemana demandó a la empresa en julio pasado, alegando que la empresa no informó a los propietarios que deben cumplir con las normas europeas de protección de datos al registrar actividades alrededor de sus automóviles. El grupo de defensa del consumidor dijo este mes que Tesla ahora informará a los clientes que el Modo Monitor puede violar las leyes de privacidad.

Como informó Bloomberg News en marzo de 2021, los vehículos Tesla también han sido prohibidos en los complejos militares chinos debido a la preocupación de que las cámaras del vehículo puedan recopilar información confidencial. Durante una aparición virtual en una conferencia en China este mes, Elon Musk dijo que la compañía no usa sus autos con fines de espionaje.