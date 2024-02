Se dice que un tipo de verdura es particularmente eficaz para reducir el riesgo.

24vita Enfermedades cáncer

de: Judith Brown

el presiona divide

Una dieta saludable juega un papel importante en la prevención del cáncer. Los investigadores han descubierto que cierto tipo de verdura tiene un efecto anticancerígeno especialmente fuerte.

En Alemania, según Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) Alrededor de 493.200 personas mueren de cáncer cada año. Según las previsiones Organización Mundial de la Salud Se espera que la incidencia del cáncer aumente rápidamente en todo el mundo para 2050 (en un 77 por ciento). Hay muchos factores que afectan el riesgo de cáncer. No sólo los genes y los cambios en la composición genética influyen, sino también su propio estilo de vida. Puede reducir sus riesgos individuales con la ayuda de una dieta sana y equilibrada. Según un estudio, cierto tipo de verdura puede reducir el riesgo en un 20 por ciento.

Cáncer: Puedes reducir tu riesgo con cierto tipo de verdura

Una dieta sana y equilibrada con muchos alimentos frescos, como verduras, desempeña un papel importante en la prevención del cáncer. © Tetra Imágenes/Imago

Fue publicado en la revista especializada. alimentos publicado Estancia Investigadores de la Universidad de Newcastle estudiaron los efectos del consumo de zanahorias sobre el riesgo de cáncer. Otros estudios científicos ya han demostrado que el betacaroteno presente en los vegetales, precursor de la vitamina A, puede proteger las células del organismo. Por tanto, se sospechaba que esta vitamina también podría reducir el riesgo de cáncer. Dado que los científicos aún no han podido detectar un efecto significativo en los estudios clínicos, el equipo de investigación de Newcastle examinó otros ingredientes, como las sustancias vegetales poliacetileno e isocumarina, que se encuentran principalmente en las zanahorias. Se dice que ambas sustancias vegetales tienen un efecto antiinflamatorio. En particular, el poliacetileno falcarinol tiene un efecto supresor de tumores. En experimentos con animales y células, el material vegetal ha mostrado potencial anticancerígeno.

Los investigadores analizaron 198 estudios internacionales para su estudio. Los resultados mostraron que en 80 estudios realizados con más de 60.000 participantes, el consumo regular de zanahorias redujo el riesgo de cáncer hasta en un 20 por ciento. El efecto no difirió en los diferentes tipos de cáncer. Los científicos también descubrieron que las personas que comían cinco porciones de zanahorias por semana (una porción equivale aproximadamente a un puñado de rodajas de zanahoria cruda) se beneficiaban más del efecto protector. Pero incluso una sola porción a la semana puede reducir el riesgo en un cuatro por ciento.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en el boletín informativo gratuito de 24vita, al que puede suscribirse aquí.

Prevención del cáncer: una dieta sana y equilibrada juega un papel importante

Según los investigadores, comer zanahorias está “claramente asociado con un menor riesgo de cáncer”. Sin embargo, por supuesto, esto por sí solo no puede ser una cura para el cáncer. La prevención del cáncer implica, entre otras cosas, varios factores que influyen en su estilo de vida y, por tanto, pueden verse afectados hasta cierto punto. Estas incluyen, por ejemplo, una dieta equilibrada con muchos alimentos frescos (verduras, frutas, productos integrales, legumbres y grasas saludables), ejercicio regular y evitar el tabaco y el alcohol.

Reduce tu riesgo de cáncer con alimentos saludables: el brócoli, el ajo, la cebolla y el puerro pueden protegerte Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.