Se filtra mucha información de Tales from the Borderlands 2

ya en abril Recibir Tenemos buenas noticias de que Tales from the Borderlands tendrá una secuela, esta vez desarrollada por Gearbox (también hacen la serie principal de Borderlands) en lugar de Telltale Games, que hizo la aventura original.

Pero desde entonces la situación ha estado muy tranquila. Pero ahora tenemos una indicación muy confiable de que la divulgación adecuada ocurrirá en cualquier momento. Como suele ser el caso antes, es una organización de grupos de edad que ha derramado muchos frijoles. Esta vez fue IMDA Singapur quien dio el paso y gracias a eso ahora sabemos que será un juego violento con mucho lenguaje crudo.

Dado que la información es tan completa que hay spoilers en el borde, hemos incluido el resultado de la evaluación completa debajo de la imagen para su lectura. Si prefiere esperar una demostración oficial, probablemente no esté tan lejos, ya que las calificaciones suelen estar bastante cerca del lanzamiento real. Esperamos que se muestre durante Gamescom la próxima semana.

New Tales From The Borderlands Deluxe Edition es una colección de Tales From the Borderlands y su secuela, New Tales From The Borderlands. La construcción M18 está clasificada para violencia extrema y derramamiento de sangre. Para obtener más información sobre Tales From The Borderlands, consulte el historial del juego en la base de datos de calificación.

“New Tales From The Borderlands” es un juego de aventuras ambientado en el planeta futurista Pandora. El juego gira en torno a Anu, una científica que quiere usar un cristal con poderes curativos con la ayuda de su hermano Octavio y Fran, el dueño de una tienda de helados de yogur. Están luchando contra los intereses de las empresas que quieren controlar el cristal.

El juego M18 está clasificado para violencia extrema y derramamiento de sangre.

El jugador controla a uno de los tres héroes en diferentes puntos del juego, tomando decisiones narrativas cuando se enfrenta a opciones de diálogo o acción. El jugador puede enfrentarse a enemigos como humanos, robots y mutantes. En estos enfrentamientos, el jugador debe presionar con éxito una serie de teclas para responder al mensaje en pantalla para pasar el partido. De no hacerlo, a menudo resulta en la muerte y el jugador tendrá que comenzar desde el punto de control anterior.

Hay demostraciones de violencia extrema a lo largo del juego. Un ejemplo de tal confrontación resulta en que un hombre apuñale a una mujer en el cuello o en la cabeza; O la mujer que congeló y aplastó al hombre, dejando astillas congeladas, incluida una extremidad cortada y una cabeza cortada. También hay otras imágenes poderosas de violencia con detalles de manchas de sangre, como personajes que reciben un disparo en el pecho o la cabeza, o apuñalados en el ojo con la empuñadura de una pistola. Además, hay imágenes de sangre como ver a una mujer con una pierna cortada y una secuencia en la que el personaje intenta volver a unir una cabeza cortada a un cadáver con una varilla de metal. En general, estas imágenes serían más apropiadas dentro de la clasificación M18, donde las pautas de clasificación permiten “la representación de violencia realista, como matar, mutilar u otras lesiones graves a personajes de apariencia humana”.

El juego tiene algunos usos de malas palabras, como improperios “f ** k” y otras palabras como “culo”, “mierda” y “bastardo”.

Gracias vóxel retorcido