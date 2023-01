se fue esta semana!

Lisbeth no solo respiró aliviada cuando Lily rompió con Robert al final de la última temporada de BergDoctor. Los espectadores también estaban encantados, ya que la relación entre la hija de Gruber y el joven se volvió cada vez más tóxica. Incluso llegó tan lejos que Lily rechazó brevemente la idea de sacar su A-level y estudiar medicina porque su novio la amenazó con despedirla. Afortunadamente, Lily finalmente se da cuenta de que Robert no ha sido bueno para ella y luego ella misma rompe con él.

¡Advertencia de depresión!

Los fanáticos se sorprendieron aún más cuando Lily de repente luchó con su decisión al comienzo de la temporada actual y se preguntó si realmente había hecho lo correcto. ¿Realmente aceptará las disculpas de Robert y volverá con su ex? ¡Finalmente tenemos una respuesta a eso en el Episodio 4!

Serie “Der Bergdoktor” Temporada 16: Lily y Robert se encuentran en el Episodio 4

En los últimos episodios, Robert se ha vuelto escaso, pero en el nuevo episodio aparece de repente en la granja de Gruber y le pide a Lilli que hable con él nuevamente. Cabe señalar que Lily en realidad no tiene ningún sentido de hablar con Robert en absoluto. Están sucediendo muchas cosas en su vida en este momento. Sin embargo, los dos se sientan en una mesa de madera un poco cuesta abajo para que puedan hablar en paz.

Allí, el ex de Lilly asegura: “Quiero hacerlo mejor esta vez, quiero escucharte, apoyarte y estar ahí para ti”. Pero Lilli Blocks: “Robert, la vida ha seguido adelante. Estoy haciendo una pasantía en la clínica ahora. Finalmente conocí a la familia de mi madre. Mi cabeza está llena de nuevas impresiones y simplemente no hay espacio”.

Temporada 16 de “Der Bergdoktor”: la salida cerrada de Robert

Robert se mantiene firme e insiste en una segunda oportunidad, cuando Lily impertinentemente espeta: “¿De verdad has olvidado cómo me trataste? Que me manipulaste, que trabajé en tu tienda, que trabajé para mi padre y salí de la oficina. Me diste nada que yo quisiera”. Esto parece sacudir a Robert. “¿Eso es todo?” pregunta vacilante. Cuando no hay respuesta, continúa con “Adiós, Lily Grouper”. No queda mucho más que añadir: “Adiós… Robert”.

¿Fue realmente con ellos dos? De ser así, podría significar la salida del actor Timon Palberger. Según ZDF, no aparecerá en los próximos episodios de BergDoctor. Queda por ver si la última palabra se ha dicho realmente sobre el asunto de Robert/Lily…

