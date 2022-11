¿Se llevará Mercedes la próxima victoria?

19:41

¿Por qué McLaren no quiere su propio conductor de repuesto?



McLaren actualmente no tiene un controlador de respaldo propio. En cambio, tiene un acuerdo con un socio de motores Mercedes, que le da acceso a los pilotos de respaldo del equipo de fábrica. Según Andreas Seidl, esto debería seguir siendo así en el futuro.

Pero, ¿por qué no querrías tu propio controlador de reemplazo? No vale la pena si el piloto no tiene una cabina regular en el rango medio, explica Seidl. “Algo que no tenemos en este momento porque tenemos dos pilotos jóvenes”, recuerda.

“No tiene sentido remolcar a un piloto con nosotros durante todo el año porque no es divertido para el mismo piloto estar con nosotros los fines de semana de carrera y no tener la visión de que finalmente puede conseguir una cabina de carrera”.

Y para el equipo, esto es solo una carga adicional, según Seidl. Entonces, quiere seguir contando con un trato con Mercedes.