Se pone fin al “Adiós Alemania”

La madre de cinco hijos dijo que estaba feliz por los maravillosos años pasados ​​y que siempre sería parte de ellos, pero “a veces hay que afrontar cambios en la vida”. Pero no quiere descartar un regreso. “Es un adiós, tal vez no para siempre, pero por ahora”, dijo Danny Buechner. Ella no comentó los motivos, solo escribió: “¡Quizás les cuente más sobre por qué, por qué y cuándo pronto!”

En los últimos años, el inmigrante televisivo no sólo ha aparecido en el programa de Vox. En 2018, participó en el reality show “The Summer House of the Stars – Battle of the Celebrity Couples” con su esposo Jens. En 2020, se mudó a RTL Jungle Camp y un año después fue vista en “Celebrity Big Brother”. En 2023 participó en el programa “The Big Celebrity Blessings” y a partir del 11 de marzo competirá contra otras 49 estrellas de telerrealidad alemanas en el nuevo programa “The 50” por un premio de 50.000 euros.