Seis rastros de intestinos enfermos

de: Laura Nobbs

separar

El microbioma intestinal afecta el cuerpo y la mente. Si se altera el equilibrio de la flora intestinal, esto puede tener consecuencias para la salud.

El microbioma humano es la suma de todas las bacterias y microorganismos que se pueden encontrar en nuestro cuerpo. El microbioma intestinal en particular tiene un gran impacto en nuestra salud. Porque los gérmenes intestinales no solo afectan a la digestión. Varios procesos metabólicos y el bienestar psicológico también están muy influenciados por el microbioma. Si el sistema digestivo se desequilibra, esto puede tener graves consecuencias. Aquí puede averiguar qué síntomas indican un microbioma alterado y qué significa esto para el cuerpo.

Microbiota intestinal alterada: seis consecuencias de un intestino enfermo

Aunque ciertas cepas de bacterias están presentes en cada tracto gastrointestinal, el microbioma varía de persona a persona. Un microbioma saludable consta de aproximadamente 100 billones de bacterias. Esto no solo es responsable de la digestión.. La psique, el sistema inmunitario y el desarrollo de diversas enfermedades también están íntimamente relacionados con el intestino. Las enfermedades, la mala alimentación y tomar antibióticos también pueden provocar un desequilibrio en el intestino. Como resultado, el intestino se coloniza incorrectamente, lo que también se conoce como disbiosis. Las cepas de bacterias dañinas se propagan y expulsan las bacterias beneficiosas.

El microbioma intestinal contiene más de 100 billones de bacterias (glifo). © Biblioteca de fotos científicas / Imago

Si la diversidad de bacterias intestinales protectoras disminuye, esto puede afectar a todo el cuerpo. Las siguientes dolencias y enfermedades están asociadas con la flora intestinal alterada:

exceso de peso

encendido

barrera intestinal permeable

enfermedad mental

Sistema inmunológico debilitado

Enfermedades como la diabetes o la esclerosis múltiple

A la larga, una colonización incorrecta puede dar lugar a dolencias graves e incluso enfermedades. Por lo tanto, las bacterias intestinales están relacionadas con enfermedades como la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica e incluso la esclerosis múltiple. Debido a que el microbioma está en contacto constante con el cerebro, su estado afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Incluso los trastornos psiquiátricos como la depresión y el autismo parecen estar relacionados, al menos en parte, con la flora intestinal.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Flora intestinal alterada: el microbioma afecta el peso y el sistema inmunológico

eso microbioma También juega un papel importante en la defensa contra patógenos como virus y bacterias. De esta forma, la flora intestinal se encarga de que las defensas del organismo se desarrollen adecuadamente. Si la flora intestinal se desequilibra, también puede deteriorar la función de barrera intestinal. Por lo tanto, las sustancias extrañas pueden ingresar al intestino. Esto puede causar inflamación en los intestinos, pero también en todo el cuerpo.

El microbioma es particularmente adaptable. Una dieta occidental típica rica en fibra, grasas animales y proteínas puede reducir la diversidad de bacterias en el intestino. Esta colonización defectuosa afecta, entre otras cosas, a la ingesta de calorías y la saciedad. Entonces, la obesidad podría ser el resultado de un desequilibrio en el microbioma. Sin embargo, aquellos que comen principalmente alimentos de origen vegetal pueden revertir este efecto con la misma rapidez.

Bacterias intestinales molestas: elimine 10 alimentos y perderá peso más fácilmente Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.