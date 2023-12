Selección: ¡Julian Nagelsmann habla del regreso de Kroos! | Deportes

Ese sería el hype que muchos fans anhelan…

En ZDF “Sportstudio”, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann habla detalladamente de sus primeros partidos con el equipo. Selección de la Federación Alemana de Fútbol, Sobre sus planes y pensamientos con el equipo para el Campeonato de Europa de 2024.

Joshua Kimmich es esta opción para la posición vertical, Manuel Neuer cree en el regreso de la DFB en marzo, Kai Havertz no tiene enlaces conectados, Kapitän Ilkay Gündogan está aquí en Zehner oder Achter y wird vermutlich dos Defensive Sechser Hinter sich to have.

En el estudio de televisión Fallo claro sobre las protestas de los aficionados Fuente: foto

Luego habla de eso La llamada de Rudi Föller, su salida del Bayern (“Se aprueba el permiso para patinar”). La asociación revela al entrenador De repente quién puede jugar en el doble seis detrás del capitán Gundogan en el Campeonato de Europa.

También interesante anuncio También interesante anuncio

¡Este regreso será un verdadero éxito! ¡Porque Nagelsmann en realidad está hablando del regreso del jugador del Real Madrid Toni Kroos (33 años) a la selección alemana!

Al final de la conversación, el moderador Jochen Breyer prepara una pausa en el estudio y pide a Nagelsmann que complete la mitad de las frases. Hasta ahora, tan bostezando.

Pero Breyer metió un trozo de galleta en media frase.

El coordinador muestra: “Toni Kroos vuelve a la selección…”

“…Es una idea interesante”, responde seriamente Nagelsmann.

Briar: “¡Oh! Pensé que era una sesión de preguntas rápida. Pero tengo que seguir adelante con esto”.

Porque: Kroos, campeón del mundo de 2014, dimitió de la selección de Alemania tras la Eurocopa de 2021 (perdió en octavos de final ante Inglaterra, 0-2, goles: Sterling y Kane).

Dijo en ese momento: “Sobre todo porque quiero centrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años”.

Lo ha estado haciendo desde entonces. Kroos sigue brillando como jugador clave de la Real esta temporada. El hecho de que pueda dar a la DFB una mayor estabilidad defensiva y garantizar la seguridad antes del partido daría a muchos aficionados grandes esperanzas de una exitosa Eurocopa en casa en 2024.

Leer también

Breyer quiere preguntar primero, pero Nagelsmann responde: “Eso va en contra de las reglas”.

Pero luego abordó la pregunta sobre Cross.

Nagelsmann: “Hay que pensar en todos los jugadores que tienen pasaporte alemán. Veo a Toni Kroos como una persona muy distinguida y reflexiva. Que también tiene una opinión sobre muchos temas del fútbol. El intercambio con él me parece muy interesante”.

Briar vuelve a preguntar: “¿Ya hablaste con él sobre eso?”

Nagelsmann: “No, no tan específicamente. Hablamos de la selección en general”.

Briar: “Parece que ya hablaste con él sobre esto”.

Nagelsmann: “Explíquelo ahora”.

El seleccionador nacional continuó: “También le dije (no hablamos de la situación actual) que, hasta donde yo sé, tiene pasaporte alemán y está cordialmente invitado a mostrar su mejor desempeño. “Si da lo mejor de sí, quizás lo llame nuevamente”.

Briar es maravillosamente persistente: “¿Estará allí en marzo?”

Nagelsmann: “No lo sé. Depende de su actuación. De él y de muchas cosas…”

Esto no parece un no en absoluto. Es muy probable que Kroos siga dando las mejores actuaciones.

Entonces Breyer finalmente dejó libre a Nagelsmann. Los aficionados pueden esperar seriamente que Kroos regrese a la Federación Alemana de Fútbol.