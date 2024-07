Selena Gomez odia las especulaciones sobre su nuevo rostro

Selena Gómez, de 32 años, ya ha tenido suficiente. La cantante es acusada regularmente de pasar por el quirófano y alterar quirúrgicamente sus rasgos faciales. Este es también el caso en el clip que se muestra en Tik Tok Él persigue. Pero lo que el realizador del vídeo probablemente no esperaba: ¡el traductor de “Wolves” responde personalmente a estas especulaciones! “Honestamente, odio esto”.Ella lo explicó en un comentario, explicando: “Tengo Botox, ya está, déjenme en paz”. En la foto específica utilizada como ejemplo para mostrar su rostro cambiante, Selena sufrió un ataque de lupus autoinmune y tuvo que tomar medicamentos esteroides. Esto hizo que su rostro se hinchara y su apariencia cambiara.

Muchos de sus fanáticos apoyan a la actriz en la sección de comentarios. “A veces me siento mal por las celebridades porque creo que es muy extraño ver videos de personas acercándose a cada centímetro de tu cara y especulando sobre lo que te pasó”.“, dice un usuario. Pero también hay opiniones críticas: algunos consideran que estas especulaciones están justificadas. “Estas celebridades son parte de la norma de lo que se considera bello y normal”, dijo otro usuario. Si cambian su apariencia al recibir inyecciones de Botox, creo que es justo que la gente “lo cuestione”.

Selena ha estado luchando con su salud durante varios años. Tras ser diagnosticada con lupus, sufrió depresión y ansiedad, hasta el punto de que canceló su última gira en 2016 a causa de ello. La actriz de Only Murders in the Building también se sometió a un trasplante de riñón y finalmente reveló que tiene trastorno bipolar. Por lo que parece poco probable que Selena regrese pronto a los grandes escenarios. “Nada me hace más feliz que pasar 90 minutos con mis fans y celebrar juntos. Pero es muy agotador emocionalmente para mí”.confirmó hace unas semanas en revista tiempo.

imágenes falsas Selena Gomez en el evento Time100 en la ciudad de Nueva York en abril de 2024

imágenes falsas Selena Gómez en el Festival de Cine de Cannes 2024

