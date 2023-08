Selenskyj negocia en Suecia: los ucranianos ya están entrenando aviones de combate Gripen

En mayo, el gobierno de EE. UU. dio el visto bueno para la entrega de aviones de combate al ejército ucraniano. Pero el proceso es duro y no hay una fecha de entrega a la vista. Durante su visita a Suecia, el presidente ucraniano Zelensky parece estar progresando mucho más con un modelo diferente.

Según el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania está en conversaciones con Suecia sobre la posible entrega de aviones de combate. Zelensky dijo después de una reunión con el primer ministro sueco, Ulf Christson, cerca de Estocolmo, que se trataba de un Gripen. El jefe de Estado ucraniano dijo que Gripen -en alemán Griffin- es el orgullo de Suecia. “Creo firmemente que puede asegurar nuestra libertad”.

Los primeros pilotos ucranianos ya han comenzado su entrenamiento en el avión de combate sueco Saab. Zelensky dijo después de reunirse con el primer ministro Kristerson que la entrega de ese avión a Ucrania también sería una parte esencial de sus conversaciones con otros políticos suecos. No hizo comentarios sobre el Gripen en la reunión. Suecia ya había invitado a pilotos ucranianos a probar vuelos con aviones de combate en junio, pero al mismo tiempo declaró que todos los aviones de este tipo están actualmente en demanda.

Ucrania ha instado durante mucho tiempo a sus socios occidentales a suministrar aviones de combate modernos para romper la superioridad aérea de Rusia. Actualmente en Kiev solo hay unas pocas máquinas soviéticas obsoletas. La actual ofensiva terrestre de las fuerzas ucranianas adolece de falta de protección aérea y avanza menos rápido de lo que esperaba Kiev.

“una gran noticia”

Sin embargo, el proceso de entrega ahora está tomando forma: el gobierno de los EE. UU. anunció el viernes que aceptará enviar aviones de combate F-16 de los EE. UU. desde Dinamarca y los Países Bajos a Ucrania una vez que los pilotos ucranianos estén capacitados para hacerlo. Esta es una “gran noticia”, escribió el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, en la plataforma, anteriormente conocida como Twitter.

Actualmente no está claro cuándo los pilotos ucranianos completarán su entrenamiento. Puede comenzar este mes con el apoyo de 11 países. Por lo tanto, no hay una fecha establecida para la entrega de los F-16. Ucrania no cree que la entrega ocurra este año.

El gobierno de los EE. UU. ya había dado el visto bueno en principio para la entrega de tales aviones a Ucrania en mayo. Los Países Bajos y Dinamarca lideran planes para entrenar a pilotos ucranianos para aviones de combate.