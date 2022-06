Sequía: la prohibición de cepillarse los dientes: medidas drásticas en Italia y Francia

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren dicho consentimiento como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

WUn pueblo del sur de Francia ha tomado medidas drásticas para hacer frente a la persistente sequía: actualmente está prohibido cepillarse los dientes y beber del grifo en Villars-sur-Var, en el norte de Niza, anunció el martes el municipio. El agua del grifo tampoco debe usarse para cocinar. Debido a la sequía, no llega suficiente agua del manantial que abastece de agua potable al pueblo de 760 habitantes.

Actualmente, cada vecino recibirá del Ayuntamiento dos botellas de agua potable al día. La empresa de suministro de agua responsable ya ha encontrado un nuevo punto de extracción. A finales de mayo, la provincia de Alpes Marítimos ya ha racionalizado el consumo de agua. Desde entonces, se prohibió lavar autos, llenar piscinas privadas y regar el césped en la sección que incluye Niza y la Costa Azul.

La ola de calor que asoló Francia la semana pasada disminuyó. Esta fue la primera ola de calor en Francia desde que comenzaron los registros meteorológicos. Ha exacerbado la sequía que continúa en algunas partes del país desde el invierno y la primavera secos.

En Italia, debido a la sequía, estalló una disputa sobre la idea de drenar el agua del lago de Garda al río Po. La propuesta llegó en los últimos días porque el río más largo de Italia contiene actualmente muy poca agua. En algunos lugares, las autoridades han medido mínimos históricos, mostró el último informe de gestión el lunes.

La idea era tomar agua del lago de Garda, que todavía estaba lleno en un 60 por ciento. Sin embargo, la Federación de Municipios del Lago de Garda se opone. “Si liberamos más agua de la permitida para la agricultura y cumplimos con la demanda del río Po, duplicaremos el daño”, dijo el secretario general Pierlucio Serissa.

El río Po, aquí en Peñasco, Turín, actualmente contiene muy poca agua. Fuente: Reuters

Un hombre camina por el lecho seco del río Sangoni, afluente del río Po. Fuente: Reuters

Sirissa explicó que eso no significa que el lago de Garda no quiera liberar agua al río Po. Pero no hay suficiente agua. El plan no solo dejaría al “río Po enfermo”, sino también al “lago de Garda enfermo” al final. Sirissa habló de la peor crisis en 60 años.

En el norte de Italia en particular, ha habido una sequía severa durante varias semanas. Un portavoz de la autoridad dijo este martes a dpa que Protección Civil se prepara para un operativo nacional si el Gobierno declara el estado de emergencia por la sequía. En julio y agosto habrá un alto riesgo de incendios forestales debido a la sequía.

El obispo de Milán, Mario Delbini, anunció que rezará por agua y por aquellos que sufren de deshidratación el sábado. La Asociación de Agricultores de Coldiretti alertó este martes sobre malas cosechas y una caída de la leche de hasta 10 por ciento por la presión sobre la ganadería.

En North Piedmont, las autoridades ya han racionalizado el uso del agua potable en algunas comunidades, y existe el riesgo de que esto suceda también en otras áreas. Según informes de los medios, el proveedor de energía Enel ha cerrado una central hidroeléctrica cerca de Piacenza debido al bajo nivel del agua en Po.