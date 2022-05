Serio revés: participación del 29 por ciento de ADLER: ADLER no recibe la opinión de auditoría de KPMG – Miles de millones perdidos – Vonovia se apega a la inversión | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Según sus propias declaraciones, el auditor de KPMG no está en condiciones de emitir una opinión de auditoría a ADLER una vez finalizada la auditoría. KPMG ha anunciado un llamado descargo de opinión (nota de descargo de responsabilidad) para sus estados financieros consolidados y estados financieros individuales para 2021, anunció ADLER el viernes por la noche en Luxemburgo.

Los inversores están aterrorizados de que el precio de las acciones del grupo inmobiliario se haya acelerado significativamente el lunes. El lunes, XETRA finalmente cayó un 29,23% a 5,12 €. A finales de abril, se recuperaron brevemente hasta los 13,95 euros cuando los inversores reaccionaron con alivio ante los resultados de la investigación privada de KPMG. Pero nada de ese brillo quedó en la sartén: en unas buenas dos semanas habían perdido las tres cuartas partes de su valor.

Hace apenas una semana, después de una auditoría privada de KPMG, ADLER anunció que había sido absuelta de las acusaciones. ADLER informó que si bien hubo deficiencias en la documentación y en el procesamiento de algunas transacciones, los auditores privados no encontraron indicios de “transacciones fraudulentas o transacciones que saqueen la empresa con personas presuntamente asociadas a ella”.

El escrutinio privado vuelve a las acusaciones de la firma de inversión Viceroy sobre el comprador en corto Fraser Perring, que también ha presionado al proveedor de servicios financieros insolvente Wirecard con publicaciones en etapa inicial. Viceroy hizo acusaciones graves por primera vez contra ADLER a principios de octubre del año pasado, entre otras cosas con el objetivo de evaluar proyectos inmobiliarios. Como resultado, el precio de las acciones ha estado bajo una fuerte presión.

Después del anuncio, el precio subió una quinta parte, pero una gran parte de las ganancias se desperdiciaron durante la trayectoria comercial.

El Grupo ADLER tiene su sede legal en Luxemburgo y su sede operativa en Berlín. La empresa se creó a partir de la fusión de Ado Properties, ADLER Real Estate y promotora del proyecto berlinés Consus Real Estate. Ado Properties adquirió ADLER Real Estate y luego se tragó a Consus.



Como resultado, varios miembros de la junta renunciaron el sábado. Stefan Kirsten, presidente de la junta, dijo que quería eliminar las razones para rechazar la opinión de auditoría lo más rápido posible. “Estamos apuntando a una opinión de auditoría sin salvedades para 2022.



ADLER CON BILLONES DE PÉRDIDA

ADLER también proporcionó cifras del año pasado el sábado, a pesar de notar la desaprobación del auditor de KPMG. Esto tiene como objetivo cumplir con las obligaciones de informar según los términos de los bonos que vencen, como ya anunció la compañía el sábado por la noche. La utilidad operativa aumentó, pero el resultado final fue una pérdida de miles de millones debido a la depreciación.



Para los inversores, los números son actualmente de importancia secundaria después de que los auditores no crean. Se teme que ADLER se convierta en una segunda Wirecard.

Fonovia: ADLER es una inversión financiera, una cartera que tiene valor



Con un 20,5 por ciento, Vonovia es el mayor accionista individual del grupo ADLER y considera que el compromiso es pequeño en comparación con su balance, lo considera una “inversión financiera pura” y actualmente no planea aumentarlo más. Vonovia SE conoce “bien” la cartera de ADLER, por lo que nada ha cambiado en la evaluación de referencia “de que hay más valor en ADLER de lo que sugeriría el mercado de valores”, dijo DAX Group. La reciente reacción del mercado no cambia eso.

Vonovia adquirió recientemente la participación en ADLER a través de una “franquicia” del accionista mayoritario de ADLER Aggregate Holdings Invest SA.

“Dado nuestro mayor costo de capital y nuestro compromiso de no endeudarnos más en el entorno actual, claramente no somos compradores de acciones de ADLER”, dijo Fonovia. Sin embargo, debido al “tamaño demasiado pequeño” del compromiso, no hay razón para tomar una decisión apresurada. El compromiso constituye “unos 25 puntos básicos de nuestro balance”.

Las acciones de Vonovia finalmente cayeron un 5,45 por ciento en XETRA el lunes a 35,93 euros. Las acciones de Vonovia han bajado un cuarto desde que ADLER ingresó a la compañía, incluso si el alto descuento del lunes fue causado en parte por el pago de dividendos.



Luxemburgo / Fráncfort (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Productos de grúa seleccionados en ADLER Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente elija la grúa deseada y le mostraremos los productos adecuados en ADLER El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente elija la grúa deseada y le mostraremos los productos adecuados en ADLER no hay datos

Más noticias sobre ADLER

Fuentes de imagen: Grupo ADLER