Sesenta en todo el mundo: CA Huracan

A mi barco en el viaje a Tierra del Fuego Expedición Antártica Para escalar, pasé un día en Buenos Aires en 2012. Es enero, pleno verano en el hemisferio sur, y las ligas argentinas están saliendo de sus vacaciones de Navidad/verano. Solo tengo un partido programado este fin de semana: CA Huracan – CA Atalanta.

Obstáculos antes de empezar

Mi primer día en Sudamérica solo tenía un punto en la agenda: el juego CA Huracan – CA Atlanta. Hubo varios elementos del subprograma, como comer bistec argentino, beber cerveza antes del partido e ir primero al estadio. Porque Buenos Aires Una ciudad de unos 12 millones de habitantes en el área de influencia y una red de metro casi tan pequeña como ella. Por lo tanto, varios foros de Groudhopper recomiendan un “atlas de autobuses” de varios cientos de páginas de espesor. Una gran idea en teoría en el invierno de Europa, pero prácticamente imposible en el infernalmente caluroso verano sudamericano. Todo empezó cuando el dueño de mi B&B quiso prohibirme ir a un partido de fútbol en Argentina. Asistir a un partido europeo en Argentina es extremadamente peligroso. Su esposo loco por el fútbol la influenció. Por otro lado, el atlas de autobuses que pagué mucho dinero por adelantado en eBay tenía más de dos años y, según mis patrocinadores, era completamente inútil. La gente de la recepción lo tira a la basura con un estruendo sin que yo lo use ni un segundo…

No destaques como extranjero en Buenos Aires

El dueño de la pensión (lamentablemente olvidé su nombre) primero me explicó cómo visitar un estadio en Argentina sin llamar la atención. El asunto es muy simple. No debes decir nada, no responder nada, no llevar nada de valor contigo y usar pantalones cortos de la selección argentina. Eso significa ceño fruncido negro y azul claro. Entonces el tipo me manda a una de estas tiendas de souvenirs a comprar pantalones argentinos. Argentina siempre ha sido mi selección favorita, así que no creo que esa idea sea mala. Desafortunadamente, mi talla no estaba disponible y decidí escapar y dirigirme al estadio con mi ropa normal, muy consciente del peligro. Ten siempre presente el eslogan “No llames la atención de los extranjeros”.

Mi primer bistec argentino

Camino al “subday” como se llama al subte en Buenos Aires, me detuve en la primera “parrilla” que encontré. Según Lonely Planet, ese es el nombre de las parrillas que ofrecen grandes porciones por poco dinero. Lonely Planet no miente. Pido la variación de tamaño mediano y, después de un rato, consigo una baguette con un bistec doble adentro. Además, una gran cerveza fría, que se sirve mejor en un enfriador de cerveza. ¡Una bota de sastre!

De camino al estadio

Llevo a Subdee a la estación cerca del estadio. Tengo que caminar sin un atlas de autobús. Sin embargo, me dijeron que no le pidiera direcciones a nadie y que no sacara un mapa de la ciudad (que de todos modos no tenía). En 2012 Google Maps no estaba disponible satisfactoriamente… Espero mi suerte, los aficionados al fútbol ya reconocibles desde el metro se dirigirán hacia el estadio. ¡Pastel de hojaldre! No sé si el partido de fútbol va a suceder hoy. El sur de Buenos Aires está desierto en el calor de la tarde. Encuentro una especie de licorería en un garaje, compro una cerveza y me atrevo a preguntar por direcciones. Recibo una respuesta amistosa y contrario a lo que dicen los anfitriones, no me dejaré engañar. Zigzagueo hacia el oeste a través de la parte sinuosa de la ciudad hasta que llego a una calle con paredes pintadas con el escudo de armas de Huracán, y luego la sigo cuesta abajo hacia el estadio.

Suena fácil, pero no lo es. No puedo encontrar el oeste. Porque el sol del norte no puede desviarme en ninguna dirección. ¡Terrible! Siento que estoy caminando al azar de un lado a otro porque a veces, cuando miro hacia el oeste, creo que el sol está en el norte y, a veces, no. Por primera vez en mi vida parece que no puedo encontrar un estadio.

Tres autobuses de distancia me muestran el camino

De alguna manera llego a la calle principal, que parece ser un eje de tráfico importante. Va cuesta abajo, ¿puedes llevarme al estadio? En ese momento fui arrancado de mis pensamientos por cantar en voz alta. Estas son definitivamente canciones de fútbol. ¿Pero de dónde vienen? Me pasaron tres buses repletos, totalmente ataviados de azul y amarillo con las típicas armas argentinas en este singular movimiento pro-argentino. Los vimos a todos en la Copa del Mundo. Los autobuses me pasan y el canto se detiene. Seguí la carretera principal y finalmente vi los focos del estadio. ¡Qué visita!

Lugar espectacular

Ese Tomás Adolfo Dugo Uno de los estadios más singulares que he visto. Las baldosas de los asientos están hechas de concreto y son increíblemente incómodas. La tribuna opuesta fue atravesada por un cohete de hormigón, que, por desgracia, nadie me supo explicar. En ese momento ambos jugaban en Segunda División y el terreno era medianamente frecuente. Sin embargo, las dos curvas de abanico crean un ambiente agradable.

Hace un calor increíble y, para refrescarlo, los bomberos rocían agua sobre los bloques de los ventiladores en el medio tiempo, lo que es recibido con gran fanfarria.

CA Huracán 2-2 CA Atlanta

El juego no fue espectacular. A pesar de estar en la segunda liga, los jugadores estaban técnicamente muy bien versados, pero de alguna manera no jugaron muy bien. Después de todo, se anotaron cuatro goles, lo que me permitió experimentar cuatro veces una celebración de gol de Argentina realmente frenética.

Huracán se adelantaría dos veces y Atlanta igualaría dos veces. Así que, al final, fueron los aficionados visitantes los que animaron a su equipo, que en ese momento estaba inmerso en una batalla por el descenso, y treparon vallas de un metro de altura para celebrar a su equipo.

En el camino tomo un taxi para volver. Tan pronto como llegué a casa, caí en un sueño profundo y satisfecho debido al desfase horario. ¡Finalmente pude ver un partido en Argentina!