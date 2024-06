Shattered Space: Bethesda quiere expansiones anuales para Starfield

Según el sitio web How Long to Beat, el DLC ofrece aproximadamente 7 horas de la historia principal. En cuanto a las misiones secundarias, suelen tardar un poco más de 15 horas. Si realmente excavas y montas todo, te llevará menos de 23 horas.

Bethesda: muchos proyectos nuevos

En la entrevista, Todd Howard también dijo que Shattered Space es una de esas películas. “anual” Obras de ampliación. Su equipo ya está ocupado trabajando en un segundo complemento importante y el presidente de la compañía no proporcionó ningún detalle.





Bethesda está trabajando actualmente en varios proyectos. Indiana Jones and the Great Circle está programado para aparecer en 2024, y Doom – The Dark Ages, ambientada en una Edad Media de fantasía, se espera para 2025. Además, The Elder Scrolls 6 está en producción y probablemente habrá ideas para una nueva creación de Fallout más temprano que tarde.