Shroud tiene que justificar por qué sigue jugando New World

Michael ‘Shroud’ Grzesiek es un ex jugador de Counterstrike y, como tal, sobresale en casi todos los juegos de disparos que toca. Lo que muchos no saben es que Shroud también era un verdadero fanático de WoW y ha encontrado su amor por los juegos de rol una vez más en New World. Recientemente transmitió un MMO de Amazon en su canal de Twitch.

Ahora New World no ha sido el asesino declarado de WoW (como muchos MMO antes) y todavía tiene que luchar con algunos errores. Mientras tanto surge la pregunta Si el nuevo mundo todavía se puede salvar. Pero esto no molesta a la mortaja. Sin embargo, sigue volviendo a su chat de Twitch. Preguntó por qué todavía juega a este MMO aparentemente fallido..

“El nuevo mundo se pone realmente bueno”

Justo cuando estaba a punto de comenzar a jugar durante la transmisión del 18 de diciembre de 2021, un fanático le dijo que el juego era “malo” y le preguntó por qué seguía jugando. la defendió y Declaro que lo mejor está por llegar.

“¿El nuevo mundo es miserable? Amigo mío, todo estará bien”, dijo. “Próxima actualización en enero Tendrá mutaciones en las mazmorras, creo. Podrás mutar mazmorras, similar al contenido de Mythic Plus en WoW. “

Shroud explicó que este cambio hará que las mazmorras sean tan difíciles que los jugadores solo podrán lidiar con ellas usando equipo de primera clase. “Necesitas este equipo que te permita recibir menos daño contra ciertos oponentes, o de lo contrario colapsarás”, dijo.

Por esta razón, está muy emocionado con el desafío y cree que es exactamente lo que el juego necesita para mantener a los jugadores comprometidos. “Tengo muchas ganas de ver las mutaciones. Estoy muy emocionado”.

Sin embargo, espera que estos casos ofrezcan a los jugadores “buenas recompensas” para que valga la pena correr mazmorras. “Si solo te dijeran las mismas tonterías de siempre, me enojaría.

¿Sigues jugando activamente a New World? ¿Podría la actualización de enero cambiar el curso del juego de rol de Amazon?

