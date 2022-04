“Si este es el desliz más grande…”

10:36

Leclerc: No me importa cazar marsopas

La porposición afecta a casi todos los equipos de Fórmula 1, incluso a Ferrari, que ha sido bastante dominante hasta ahora. El líder de la Copa del Mundo, Charles Leclerc, estaba un poco nervioso cuando ganó en Melbourne, pero no lo ve como un problema: “No sé por qué, pero no soy particularmente sensible a eso”, dijo.

“En el avión se ve muy extremo. Por supuesto que lo noto, pero no me molesta en términos de rendimiento”, dijo Monegasque. Por supuesto, Ferrari tiene que trabajar en ese problema, “pero no habría conducido más rápido si no fuera por ella”.