Siestas por la tarde: el circuito de calentamiento en el cerebro hace que las moscas de la fruta se cansen

Cualquiera que esté fuera de España en verano lo notará: entre las 14 y las 16 horas o muchas veces hasta las 17 horas, en algunos sitios no pasa nada, las puertas permanecen cerradas. No vuelve a abrir hasta más tarde, pero también un poco más, ya que la noche real no comienza hasta alrededor de las 9 p.m. Durante la hora de cierre, los españoles hacen la tradicional siesta, una siesta después del brunch, que también se debe al calor sofocante de estas horas, en las que casi nadie quiere salir voluntariamente.

Pero, ¿de dónde viene la necesidad de dormir la siesta? Entonces, ¿por qué sentimos sueño cuando hace calor? Un grupo de investigación de la Universidad Northwestern en el estado estadounidense de Illinois ha demostrado ahora que esta tradición perenne, que tienta a los residentes de las regiones más al norte, puede tener causas biológicas. En experimentos con animales Usando moscas de la fruta, los científicos descubrieron que sus cerebros tienen una especie de circuito de termómetro que los pone a dormir cuando se exponen a un calor extremo. La siesta tiene así un trasfondo neurológico interesante, que parece ser efectivo incluso en organismos más primitivos que los humanos.

Fly Neural Network ayuda

Porque la experiencia ha demostrado que las moscas de la fruta también tienden a dormir la siesta a la mitad del día en los días cálidos. Este comportamiento está programado, como muestra la red neuronal simulada que ahora existe de las 100.000 células cerebrales de la mosca.Los sensores de temperatura parecen estar divididos en cálidos y fríos. quien – cual Termómetro cerebral para resfriado Los investigadores ya habían examinado hace dos años. Entre otras cosas, puede ser en parte responsable de que algunos animales entren en hibernación.

La temperatura ideal para las moscas de la fruta es de 25°C. Si la temperatura aumenta, los “receptores de calor absoluto” interactúan y los animales comienzan a ajustar su comportamiento de actividad. “Los cambios de temperatura tienen efectos poderosos en el comportamiento tanto de humanos como de animales”, dice Marco Gallio, profesor asociado de neurobiología en la Facultad de Artes y Ciencias de Weinberg y coautor del estudio. La temperatura también puede tener “efectos graves” en el sueño, incluida la hibernación. Ahora deben identificarse las regiones específicas del cerebro responsables de estas tareas. Se ha identificado en Drosophila una neurona que parece combinar temperaturas frías y calientes para influir en el sueño. Podría convertirse en un punto de partida para estudios posteriores y, por lo tanto, proporcionar más indicaciones sobre la necesidad humana de una siesta o una fase de descanso en los días cálidos.



(LICENCIADO EN LETRAS)