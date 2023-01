Siete hábitos perjudiciales para la digestión

3/7

La fibra no solo lo llena, sino que también promueve la digestión al retener el agua y poder mover más alimentos a través de los intestinos. La espelta, el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y la harina de trigo integral, así como el muesli con un mayor contenido de grano, tienen un alto contenido de fibra. Aunque los componentes de los granos son saludables, grandes cantidades también pueden estresar los intestinos y la digestión. Las personas con bacterias intestinales sensibles a menudo reaccionan al exceso de fibra en su tracto digestivo. Hay una mayor formación de gases, lo que conduce a flatulencias desagradables y dolorosas. Si no bebe suficiente agua, es más probable que sufra estreñimiento, porque la fibra es difícil de digerir y digerir. Se recomienda comer 40 gramos de fibra al día, que son unas tres tazas. La mayoría de los alemanes no comen más de 22 gramos por día, lo que en promedio no es suficiente para una buena digestión. (imagen icónica) © Christin Klose / dpa-tmn