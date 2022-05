Silencio de radio durante días: Fans preocupados por Bebe y Julian Claassen

que hay bebé (29) y julian classen (29) ir? Los usuarios de YouTube suelen permitir que sus fans compartan sus vidas en línea. A principios de abril, la influencer deleitó a sus seguidores lindas fotos de vacaciones Sobre ella, su esposo y sus dos hijos León (3) y emily (2). Por extraño que parezca, no había oído nada sobre los dos durante días. bebe y Julian Los fanáticos están preocupados por el inusual silencio de la radio.

No ha habido contenido nuevo en los canales de redes sociales de la pareja durante más de una semana. En la columna de comentarios del último libro de Bibi InstagramDe lo contrario, los usuarios ya están preocupados. “¿Te pasa algo? No hay historias, no hay YouTube. Espero que todo esté bien”.Un seguidor escribió. Algunos otros usuarios compartieron este pensamiento. ‘Cuál – cuál Julian No subí un video hoy sin comentarios, es inusual”, señaló un fanático.

Otras celebridades celebran a sus madres en línea hoy o animan a sus hijos. Bibi, por otro lado, ni siquiera mencionó la ocasión. Hace dos años, en su primer Día de la Madre como madre de dos hijos, todavía estaba entera se muestra tocado.

Emily, Pepe, Julian y Leo Claassen están de vacaciones

Instagram / bibisbeautypalace Bibi y Julian Clasen en septiembre de 2021

Instagram / bibisbeautypalace Baby Classen con sus dos hijos, Leo y Emily

