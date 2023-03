Simples remedios caseros pueden ayudar a aliviarlo

24 vida salud

de: judith moreno

Si sientes picor en algunas partes de tu cuerpo, puedes aliviar esta molesta dolencia con un sencillo remedio casero: el vinagre de sidra de manzana te puede ayudar aquí.

El picor en la piel es molesto. El sufrimiento puede tener diferentes causas. Los desencadenantes, como la picadura de un insecto, a menudo están detrás de esto. O sentir picazón cuando la herida ha sanado. Sin embargo, varias enfermedades pueden estar detrás de la picazón constante. Para tratar la picazón de forma permanente, es importante aclarar las posibles causas con un médico. Sin embargo, existen remedios caseros que pueden proporcionar alivio.

Picazón: el vinagre de sidra de manzana puede ayudar a proporcionar alivio

El picor es molesto e incómodo. Sin embargo, se puede aliviar con remedios caseros. © Sorapop / IMAGO

Cuando la piel comienza a picar en diferentes partes del cuerpo, la histamina o los neuropéptidos irritan las terminaciones nerviosas libres de la piel. Aunque la picazón es más notoria en la piel, el desencadenante suele estar en otra parte del cuerpo. Entre las posibles causas se encuentran alergias, medicamentos, infecciones o enfermedades neurológicas. Para poder hacer el diagnóstico, los hallazgos cutáneos, el tiempo de aparición y las condiciones acompañantes pueden ser de utilidad para los clínicos. Dependiendo de la causa, la picazón o el desencadenante se tratan en último lugar.

La picazón no siempre tiene que ser causada por enfermedades, sin importar si es leve, severa o crónica (también llamado prurito). Cualquiera que de vez en cuando experimente picor o picor debido a la picadura de un insecto oa una herida cicatrizada puede contrarrestarlo con algunos remedios caseros. No solo el yogur y el té negro ayudan a eliminar el molesto picor, sino también el vinagre de sidra de manzana, por ejemplo. Las heridas no cicatrizadas se pueden desinfectar de manera efectiva y la picazón se puede aliviar de esta manera.

Vinagre de sidra de manzana: Los remedios caseros no solo ayudan con el picor, sino también en la pérdida de peso

El vinagre de sidra de manzana generalmente se considera un remedio casero con poder estimulante o curativo, según la medicina naturopática. Puede apoyar el metabolismo, los intestinos, el hígado, la piel y el cabello, ya que contiene muchas otras vitaminas valiosas (como las vitaminas A, B1, B2, B6, C y E) además de muchos nutrientes que se encuentran en las manzanas. También contiene importantes minerales, oligoelementos y enzimas. El ácido fólico, el potasio, el magnesio, el hierro y el sodio son solo algunos de los valiosos ingredientes. El vinagre de sidra de manzana también es un producto de belleza natural y ayuda a perder peso.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.