Sin inversiones a largo plazo: Crypto Crash con consecuencias: Bank of America perdió la mitad de sus criptoclientes | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Forex en este artículo

Los usuarios de criptomonedas de Bank of America cayeron más del 50 por ciento

El baño de sangre cripto está causando incertidumbre entre los inversores

Dudas sobre la criptomoneda como inversión confiable a largo plazo

Durante meses, los usuarios de criptomonedas han tenido que digerir una mala noticia tras otra. El resultado fue una tendencia a la baja masiva en el mercado: desde los picos de noviembre, las criptomonedas han perdido gran parte de su valor y la capitalización del mercado de criptomonedas se ha reducido en miles de millones de dólares. Un informe reciente del Bank of America muestra cuán inestables se sienten los usuarios de criptomonedas.

Publicidad Opere Bitcoin y otras criptomonedas con apalancamiento (largo y corto) Recientemente, Bitcoin y otras criptomonedas se han corregido significativamente. Opere con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum con apalancamiento en el proveedor de CFD número 1 en Alemania y participe en las subidas y bajadas de precios. Plus500: tenga en cuenta Sugerencias5 para este anuncio.

El número de usuarios de criptomonedas ha disminuido en más del 50 por ciento

Como anunció Financial House sobre la base de datos anónimos de clientes, el número de criptousuarios activos disminuyó de más de un millón en noviembre de 2021 a menos de 500 000 en mayo de 2022. El banco atribuye esto en particular a la grave caída de los precios en El mercado.



“Los mercados de criptomonedas se han visto sacudidos por fuertes caídas en los precios de las criptomonedas y el colapso de algunas monedas estables”, escribió un equipo del Bank of America Institute, incluido David Tinsley, en un informe citado por Bloomberg. En los últimos meses, el colapso del proyecto blockchain en torno a la moneda estable algorítmica Terra/LUNA ha desestabilizado los mercados de criptomonedas y también ha reforzado la tendencia bajista que ya prevalecía.



Además, había una situación desfavorable mixta, de la que las criptomonedas no podían escapar: un entorno de política monetaria más restrictivo, en el que los custodios de divisas quieren contrarrestar una fuerte devaluación, generó incertidumbre, al igual que la tendencia a la baja en la bolsa de valores. Esto tuvo un impacto decisivo en el sentimiento de los inversores en el espacio criptográfico: entre abril y junio, el número de quienes dijeron que no habían invertido en criptomonedas y que no tenían planes de hacerlo aumentó del 21 % al 30 %, según el informe del Bank of America. dijo.



Los criptoactivos no son para inversores a largo plazo

Los números son preocupantes, ya que muestran que los inversores en este espacio aparentemente tienen menos probabilidades de enfrentar una recesión en el mercado y, en cambio, la incertidumbre hace que se retire dinero de las inversiones en criptomonedas.



Sin embargo, el Bank of America dio todo en claro con respecto a las consecuencias macroeconómicas del colapso de las criptomonedas: los criptoactivos representan menos del uno por ciento de los activos financieros totales de los hogares estadounidenses, según Financial House. Según Bloomberg, “relativamente pocas personas” “considerarían los criptoactivos como una inversión confiable a largo plazo”.



El estado de ánimo ha empeorado desde entonces.

La situación en el mercado de las criptomonedas no ha mejorado desde que se realizó el estudio. El hecho de que los prestamistas de criptomonedas Celcius y Babel tuvieran que congelar los fondos de los clientes para controlar sus problemas de liquidez también dejó inquietos a los inversores, y el fondo de cobertura de criptomonedas multimillonario Three Arrows, que también dependía de su prestamista, Crypto Stock Exchange Voyager Digital, en Al final, el corredor se vio obligado a declararse en quiebra.

redacción de finanzen.net

Productos de apalancamiento seleccionados en Bank of America Corp. Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Bank of America Corp. El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento deseado y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Bank of America Corp. no hay datos

Fuentes de imagen: Lukas Gojda / Shutterstock.com, Wright Studio / Shutterstock.com