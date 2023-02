Síndrome de deficiencia energética: al hacer demasiado ejercicio, una mujer se enferma

Estado: 27/02/2023 17:45

Si las mujeres pierden sus períodos, tienen poca energía al hacer ejercicio y adelgazan cada vez más, el diagnóstico podría ser síndrome RED-S. La enfermedad, que afecta a atletas profesionales y recreativos, rara vez se reconoce.

Durante décadas, el físico femenino no ha sido el centro de atención de la ciencia del deporte, con estudios realizados principalmente con atletas masculinos. Por lo tanto, es lógico que las alteraciones en el ciclo femenino hayan sido pasadas por alto o incluso bienvenidas durante tanto tiempo, cuando los efectos secundarios “molestos” como la menstruación tampoco ocurren.

El término “triatlón atlético” no se acuñó hasta la década de 1990. Las llamadas fracturas por estrés en mujeres atletas son alarmantes, una consecuencia del daño óseo y la osteoporosis, que es más común en mujeres posmenopáusicas. Los investigadores describen el cuadro clínico como una combinación de síntomas caracterizados por un entrenamiento excesivo combinado con una ingesta energética inadecuada, osteoporosis, es decir, pérdida de masa ósea y alteraciones en el ciclo menstrual femenino.

¿Cada segundo atleta más grande afectado?

Claudia Romer, del Departamento de Medicina Deportiva de la Charité de Berlín, ha estado lidiando con este fenómeno durante varios años. Porque a menudo ve atletas competitivos aterradoramente, pero también aspirantes a atletas que se ven afectados de una forma u otra. Basado en estudios internacionales, Romer estima que hasta el 60 por ciento de los atletas en deportes competitivos, según el deporte, podrían verse afectados. “También vemos porcentajes muy altos de más del 40-50 por ciento entre los aspirantes a atletas aficionados”, dice ella. Conocimiento de la documentación ARDEl descubrimiento de la medicina de género“.

Un estudio reciente de Leipzig investigó la frecuencia de los trastornos menstruales, un indicador importante de los triatletas, en realidad entre los atletas alemanes competitivos. El hallazgo aterrador: más del 30 por ciento de los atletas de resistencia encuestados informaron haberse lesionado.

Déficit energético peligroso

En la investigación, el triatleta ahora ha sido clasificado como una manifestación de RED-S (Síndrome de Déficit Relativo de Energía). Un déficit de energía que ha estado presente durante mucho tiempo es el culpable. Esto significa que las reservas de grasa corporal se agotan y se suministra poca energía nueva en forma de alimentos.

Esto puede ocurrir de forma no intencionada en los deportes de resistencia, por ejemplo, mediante un aumento rápido del volumen de entrenamiento sin el correspondiente ajuste de la ingesta calórica. o, generalmente en deportes recreativos, a través de una pérdida de peso excesivamente ambiciosa asociada con un entrenamiento excesivo y/o una dieta baja en calorías.

Los hombres también pueden verse afectados por el síndrome RED-S: sin embargo, el problema es más común en las mujeres porque el cuerpo femenino reacciona más rápido y con mayor sensibilidad a la falta de energía.

La diferencia con la anorexia

RED-S se diferencia de la anorexia en deportistas (anorexia deportiva) en que el componente mental no es la causa del cuadro clínico, es decir, percepción corporal problemática o conducta adictiva. El síndrome RED-S no tiene por qué estar asociado a la anorexia, ya que la falta de energía también puede surgir de forma no intencionada. Sin embargo, los efectos orgánicos son muy similares y el síndrome RED-S también puede ocurrir con la anorexia deportiva.

Reservas de energía para embarazos potenciales

La endocrinóloga y sexóloga Alexandra Kautzky Wheeler, MD, profesora de Medicina Sexual en la Universidad de Medicina de Viena, puede explicar por qué las mujeres atletas reaccionan de manera más sensible a la falta de energía. Ella investiga las diferencias entre el metabolismo femenino y masculino y frecuentemente encuentra diferencias fundamentales en el “manejo de la energía” entre los sexos.

Esto no solo se ve en la influencia de la dieta y el deporte, sino también en enfermedades como la prediabetes (diabetes mellitus). Kautzky Wheeler explica el significado evolutivo de estas diferencias de sexo de la siguiente manera: “En general, las mujeres aumentan de peso más fácilmente y tienen más problemas para volver a perder peso. Tal vez sea porque la naturaleza dicta que las mujeres deben tener reservas de energía como reserva para posibles embarazos”.

La evolución del triatleta se puede explicar de la siguiente manera: el cuerpo reacciona al derretimiento radical de las reservas de grasa con un cambio en el equilibrio hormonal: el ciclo se vuelve irregular, más débil y finalmente se detiene por completo. Por lo tanto, el embarazo ya no es posible: en el contexto de reservas de energía agotadas, sería demasiado arriesgado.

Haz ejercicio de forma saludable

La cantidad de reservas que el cuerpo femenino necesita para mantener niveles hormonales normales varía de persona a persona. El médico deportivo Romer recomienda que las mujeres no tengan un porcentaje de grasa corporal inferior al 15 o 17 por ciento.

Perder su período puede tener graves consecuencias para la salud. Romer advierte: “En última instancia, al perder un período, corre el riesgo de reducir los niveles de estrógeno. Y dado que el estrógeno también es una parte muy importante del metabolismo óseo, corre el riesgo de reducir la densidad ósea”.

Más síntomas

Además de las irregularidades menstruales, otros síntomas también pueden indicar RED-S. Es posible que se requiera una red de especialistas de una amplia gama de especialidades para el diagnóstico. Los posibles síntomas incluyen:

Tiempos de regeneración extendidos durante el entrenamiento

Estancamiento en el desarrollo del rendimiento a pesar del aumento de la intensidad del entrenamiento

Fatiga, cambios de humor e incluso depresión.

Indigestión

Dolor de tendones y músculos

Lesiones de tendones y ligamentos

En términos de ginecología, algunos de los síntomas en los atletas lesionados recuerdan a los experimentados por algunas mujeres posmenopáusicas, incluida la atrofia vaginal y los trastornos del deseo sexual.

El diagnóstico precoz es fundamental

Es importante encontrar un RED-S lo antes posible para evitar lesiones graves, como fracturas por estrés. Romer ve una gran necesidad de información sobre el síndrome, especialmente entre los jóvenes.

Ella advierte que pueden pasar meses, a veces incluso años, para que el eje hormonal se regule, es decir, el ciclo normal comienza de nuevo. Peor aún: “La pérdida de masa ósea es reversible, ya hay buenos datos de que ya no es completamente reversible, es decir, es reversible”.