Singapur califica en el análisis: ¡Red Bull Zoo and the Gateway!

Porque tuvo una bandera amarilla en su primera vuelta rápida y luego cambió a los lugares, que él, como los pilotos de Aston Martin, ya no puede mejorar.

“En la última vuelta, mis neumáticos se desgastaron”, dice. Cuando me di cuenta de esto, ya era demasiado tarde para volver a poner neumáticos nuevos. El compañero Zhou al menos ha llegado al segundo trimestre.

“Pero al final no pudimos salir al mismo ritmo con las condiciones de hoy”, admite y explica, “la pista mojada realmente no nos convenía”. Bottas también habla de un día “decepcionante”.

“Por supuesto, el objetivo de mañana es volver a los puntos”, dijo Ocon. El automóvil puede hacer esto siempre que no haya ningún problema nuevamente. Pero ciertamente no será fácil desde el P18.

Así fue durante toda la gira. “Tuvimos dos rondas de enfriamiento”, explica. Después de eso, los frenos ya no funcionarán. Sin embargo, no espera que el problema se repita.

La pista estaba un poco más seca que en FT3 y esto de repente lo hizo “menos competitivo”, lo que no puede explicar. Porque por la mañana todavía se sentía “completamente cómodo” en el coche.

P6 para Norris, Mientras que su compañero volvió a fallar en la Q1 el día 17 . “Por supuesto que es decepcionante”, admite Ricciardo, “y es aún más frustrante que no se sintiera como el mismo auto por la mañana”.

Definitivamente una buena oportunidad para un equipo que no ha sumado puntos en ninguna carrera este año.

Pero bajo la lluvia no importa mucho si tienes un poco menos de carga aerodinámica. Se trata de reunir al grupo en el momento adecuado. Si mañana no llueve, será una ‘carrera defensiva’.

El mismo Albon habla de calificación “difícil” y afirma: “Es difícil manejar los neumáticos. […] Cuando la pista está seca con neumáticos de lluvia, es difícil no derrapar en todas partes”.

P19 y P20 hoy para Albon y Latifi. Las cosas no empeoran. Dave Robson explica que no puedes hacer dos carreras seguidas al final de la Q1 con un nuevo intermedio “sin sobrecalentar los neumáticos”.

“Es una decepción perder el primer puesto por doscientos”, admite el mexicano, que no obstante está “contento” con su puesto en la primera fila. Podría ser una buena oportunidad para él.

Curioso: ¡Su compañero de equipo Leclerc también pensó que cumplir 16 años lo sacaría del número uno! “Cometí un error en la curva 13, lo que me costó algo de tiempo. Y luego mi curva 16 fue recta”, dice Monegasse.

“Pero no quiero quejarme demasiado”, explica. Porque la posición inicial de la carrera no es tan mala con el P4, incluso si el adelantamiento probablemente será “muy difícil”.

Quedémonos con el holandés, que hoy ha vuelto a ser muy crítico con el equipo en la radio. “Me gusta el enfoque crítico”, explica el campeón mundial, “si lo arruinas, también me lo pueden decir”.

Por supuesto, intentará volver allí mañana también. “Pero realmente no veo un podio o una victoria”, explica. Por otro lado, Toto Wolff dijo en ‘Sky’ que definitivamente tiene a Verstappen en cartel mañana.

Schumacher: Por eso se perdió la tercera pregunta

Su compañero de equipo Magnussen dio el salto, pero no lo hizo. “Segunda mitad [in Q2] Desafortunadamente, no fue muy bueno”, dice Schumacher y explica: “Los neumáticos traseros se sobrecalentaron un poco en el segundo sector, así que perdí mucho tiempo. “

Esta es la razón “por qué entré en Q3”. Después de todo, el ritmo está ahí. “Si llueve mañana, seguro que tenemos la posibilidad de que nuestro coche sea fuerte bajo la lluvia”, dijo Schumacher con optimismo.

El jefe del equipo, Gunther Steiner, está satisfecho con el día y explica que el equipo no cometió errores hoy “en circunstancias muy difíciles”. “Todas las decisiones fueron definitivamente perfectas”, dice Steiner.

“Fue un buen día”, explica el líder del equipo. Ahora estás en una buena posición para ganar puntos. “Es posible sumar algunos puntos con ambos autos mañana”, dijo Steiner con fuerza.