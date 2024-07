Sobrevivientes del genocidio sobre Argentina: “Argentina asume la responsabilidad”

El marido de Laura Ginsberg murió en el ataque al Centro Comunitario Judío Amiah hace 30 años. Hasta el día de hoy lucha por la claridad.

taz: Sra. Ginsburg, sabemos que 85 personas, incluido su marido, murieron y más de 300 resultaron heridas en el ataque de hace 30 años. Pero después del ataque, las opiniones, la información y los informes diferían sobre quién, cómo y por qué.

Laura Ginsburg: Sí, todo esto se refleja en los 30 años transcurridos desde el atentado. Al final no sé quién detonó la bomba. Nosotros, los familiares de las víctimas, queremos entender qué pasó y en qué contexto podría estallar una segunda bomba en Buenos Aires. Una vez que tengamos claridad sobre esto, también descubriremos el motivo.

Hace dos años explotó la primera bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires. 29 personas murieron. ¿Cómo fue la situación después del ataque?

Muchos vieron el ataque a la embajada de Israel como un ataque antisemita. Pero como las embajadas pertenecían simbólicamente a otro país, a muchos les pareció algo que sucedió en otro lugar. Cuando Amia entró en erupción dos años después, las cosas eran completamente diferentes. Fue sin duda un ataque antijudío y tuvo una dimensión nacional.

Laura Ginsburg Es miembro del Comité de Investigación de la Masacre Impune de Amiya (Apemia), una fundación civil fundada en 2002 por familiares y amigos de las víctimas.

¿Por qué sospecha que detrás de estos ataques hay conspiradores extranjeros?

No hay pruebas que sugieran que Irán, Siria, Hezbollah, Líbano o Pakistán fueran responsables del ataque a Amiya. Dejame darte un ejemplo. En 2003, Suleiman Pour, un iraní buscado por Interpol con una orden de arresto, fue arrestado en Inglaterra por su presunta participación en el ataque. Suleiman Pour era el embajador de Irán en Argentina en el momento del ataque. Inglaterra solicitó pruebas al gobierno argentino para una posible extradición o juicio. Sin embargo, lo único que envió el gobierno argentino fue que no sólo Suleiman Pour fuera liberado, sino que Argentina debería pagarle una indemnización.

Es lógico que hasta la fecha nadie se haya culpado por el ataque a Ameya.

Sí, nadie dijo: “Somos nosotros”, y hubo organizaciones que se apresuraron a decir que no eran ellos. La primera condena del ataque provino de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina más activa en ese momento. Días después, Hezbolá dijo que no tenía nada que ver con el ataque. Ambas explicaciones se pueden encontrar en télex enviados por la agencia estatal de noticias argentina Telum después del ataque y que pudimos evaluar recientemente.

¿Por qué siempre se señala a Irán como responsable?

Todas las acusaciones contra Irán y Hezbollah provienen del exterior. Los discursos anti-iraníes salieron muy rápidamente de boca del entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y de su ministro de Asuntos Exteriores, Shimon Peres. Ambos insistieron en que la bomba fue colocada por los iraníes. Sobre esta base se construyó la historia que afirmaba que Irán era el cerebro del ataque. En Argentina no se explicó así en las primeras semanas.

Aniversario: El jueves se cumple el aniversario. El atentado número 30 contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Fue el atentado más sangriento jamás cometido en Argentina. Nadie lo ha admitido todavía. Iluminación: Una de las víctimas fue Joss Ginsburg. El hombre, que entonces tenía 43 años, era jefe del departamento de funerales y cementerios de Amia. Laura Ginsberg tiene 36 años, su hijo 12 años y su hija 18 meses. Después del ataque, estaba decidida a crear conciencia. Cubierta: En junio de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al gobierno argentino por incumplir su deber de protección y encubrir el ataque de 1994. “El incumplimiento por parte del gobierno de su deber de investigar, los retrasos irrazonables en el procesamiento y, en general, la falta de información y la impunidad han creado sentimientos de miedo, tristeza y desesperación entre las familias de las víctimas.” Dijo el tribunal. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido condenado por este ataque terrorista. (Juo) READ Documental de Argentina en la 72° Berlinale: El Trauma de la Dictadura Militar

Entonces ¿quién es el responsable de esto?

Estado de Argentina. Nunca hay un juicio real. Por el contrario, se utilizó todo el poder del aparato estatal para impedirlo. La investigación tomó la dirección equivocada. Se hicieron versiones y acusaciones, generando alegatos que hasta el día de hoy no han sido fundamentados.

¿Está el gobierno argentino detrás de todo esto?

Ya lo condenamos en 1997 en la Tercera Conmemoración Anual. Entonces todavía éramos un grupo y todos estábamos de acuerdo. En nuestro informe señalamos la responsabilidad del gobierno nacional y acusamos públicamente al entonces presidente Carlos Menem, juez de instrucción a cargo, y a la Policía Provincial de Buenos Aires de encubrimiento. Generó una gran respuesta en los medios. Como resultado, el gobierno y los líderes de Amiya y la organización judía Daya comenzaron a separar a los miembros de la familia. Lo hicieron y lo lograron. Hoy Apemia, el grupo Memoria Activa y Amia y Daia tienen un grupo cercano.

¿En qué se diferencia Apemia de otros grupos?

No se puede esperar justicia y educación del gobierno responsable del encubrimiento. Quien encubre está protegiendo a los delincuentes. Hace unas semanas, el Tribunal de Derechos Humanos de Estados Unidos confirmó nuestra opinión. En un fallo, el tribunal determinó que el gobierno argentino había encubierto y engañado deliberadamente a sus empresas para que la verdad no saliera a la luz. Esta sentencia es muy importante porque ahora no sólo la hemos condenado, sino que un tribunal internacional la ha confirmado.

El tribunal ordenó al gobierno argentino eliminar todos los obstáculos a la investigación, lo que principalmente significaba abrir archivos del Servicio Secreto.

En los últimos años, ha habido varios mandatos para abrir archivos relacionados con la clasificación. Desclasificación es un término utilizado en la Ley de Inteligencia Nacional. Esto suele significar que los documentos están clasificados pero no son accesibles. Después de una feroz batalla, hace dos años finalmente obtuvimos acceso a una parte importante de los archivos del Servicio Secreto. Es un archivo grande y completo.

¿Podemos esperar una explicación después del veredicto?

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo habla de brindar acceso, pero no de acceso público sin restricciones. Esto significa que ahora podemos ver y leer muchas cosas, pero no podemos decir lo que está escrito allí, porque la Ley del Servicio Secreto todavía lo prohíbe. Podemos sacar conclusiones y enviarlas, pero no podemos nombrar caballo y jinete.

El presidente Javier Milei ha anunciado una iniciativa legislativa que permitiría detener a presuntos delincuentes en rebeldía. Afecta principalmente a los iraníes que han sido atacados.

Todo esto es un circo para apoyar la narrativa oficial. Durante años hemos estado pidiendo un panel de investigación compuesto por figuras reconocidas como el movimiento de derechos humanos y miembros del Congreso. La Comisión tendrá acceso ilimitado a los archivos confidenciales. Debe averiguar qué pasó, en qué contexto ocurrió y qué responsabilidad tiene el gobierno argentino. Entonces también se podrá responder a la cuestión del propósito.