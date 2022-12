Solo 8 de cada 100 árboles en Brandeburgo están sanos

Después de otro año de sequía, los bosques de Brandeburgo no tienen descanso. La situación es angustiosa, dijo el lunes el ministro de Medio Ambiente y Protección del Clima, Axel Vogel (Los Verdes), en la presentación del informe Estado de los bosques 2022 en Potsdam. Solo el ocho por ciento de los árboles forestales no muestran signos de daño y pueden clasificarse como sanos. En 2018, antes de que comenzara la sequía actual, todavía era del 44 por ciento. Brandeburgo aún no recibe precipitaciones durante todo un año.

Mientras tanto, el porcentaje de árboles con daño severo disminuyó en un 2%. El haya es la especie arbórea más afectada, seguida del roble. Uno de cada dos árboles de la muestra para el Informe sobre el estado de los bosques muestra daños significativos. Es 54 por ciento para haya y 50 por ciento para roble. “Bajo las condiciones de la crisis climática”, dice el informe, “la población de madera de haya de Brandeburgo disminuirá”.