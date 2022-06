Solo hay un camino hacia el poder: Liz Cheney podría convertirse en la pesadilla de Trump

El Comité de Investigación de la Tormenta del Capitolio de EE. UU. celebra audiencias públicas durante un mes. ¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Trump por la violencia del 6 de enero de 2021? La republicana Liz Cheney se está haciendo un nombre en su oponente, que quiere eliminarla.

El cómputo del tiempo está llegando a su fin en el Washington político. La presidencia de Donald Trump aún pende como una nube sobre la capital estadounidense, se están quitando pedazos rotos y se libran luchas partidistas internas entre republicanos, mientras se intenta registrar lo que finalmente sucede en los libros de historia. convertirse en la verdad. La investigación del Congreso sobre la tormenta del Capitolio del 6 de enero de 2021 está entrando en su fase final más emocionante. Desde hace aproximadamente un mes, los políticos quieren entrevistar a los testigos más importantes en seis sesiones televisadas en la Cámara de Representantes.

La comisión ya ha entrevistado a más de 1.000 personas. Las investigaciones se centran en dos puntos: ¿Cuál es el plan de los atacantes? ¿Cuánta responsabilidad por la violencia, las muertes y el caos tiene Donald Trump? Las respuestas ahora se presentan en fragmentos en la televisión. La primera sesión, el jueves por la noche, hora local, abordará el papel de la milicia nacionalista involucrada en la toma del Capitolio, los Proud Boys. Una de las principales figuras de este escenario político público es la copresidenta y republicana Liz Cheney. El hombre de 55 años está peleado con Trump, así como con el investigador republicano Adam Kinzinger.

Si bien Kinzinger ya ha declarado que ya no quiere competir debido a su frustración con la polarización y la hostilidad en su contra, Cheney se ha distinguido claramente por oponerse. A partir del 6 de enero, fue una de los 10 republicanos que votaron para acusar a Trump. La confrontación abierta entre Cheney enfureció al barrio de Trump, pero también la atención del público. El partido la sacó del bloque del partido en la Cámara de Representantes el año pasado. Luego, su asamblea regional en Wyoming anunció que ya no consideraba a Cheney como republicano.

el padre de la celebridad

Así como se ha convertido en una figura odiada por los partidarios de Trump, será la pionera del resto del partido para liberar a los republicanos de la influencia del expresidente una vez más. Eso es exactamente lo que pretende hacer: dijo el año pasado que quería ser “una de las líderes en la lucha” para restaurar los vínculos anteriores del partido. Eso incluye retirar su apoyo a Trump, lo que respaldaría un veredicto claro de su comité de investigación. Planea presentar su informe final en septiembre.

Cheney ahora se clasifica a sí misma como nada menos que una defensora de la democracia. “Estamos en un punto en el que tenemos que decidir si anteponemos el amor a la patria al partidismo”, dijo hace unos días. “Para mí no hay zona gris”. En “Large Parts of the Republicans” señala el “culto a la personalidad” en torno a Trump. Hay muchas personas en el partido que le han jurado lealtad y, por lo tanto, están actuando de manera irresponsable.

El momento de la aparición pública de Cheney, que comienza ahora, es una apuesta sobre cómo la verán los votantes republicanos. No podrá convencer a los demócratas de su postura crítica. Cheney es un republicano de la vieja escuela: duro con la política exterior y de seguridad, para un país pequeño y con impuestos bajos. Algunos estrategas políticos en Washington dicen que su estrategia a largo plazo es convertirse ella misma en presidenta. En el caso de una posible competencia con Trump, el hecho de que sea mujer podría serle útil, porque generalmente son más críticas con el expresidente que los hombres.

Sin su padre, no habría estado donde está ahora: Liz es hija de Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush de 2001 a 2009. Durante este tiempo, hizo una carrera enérgica en el Departamento de Estado; padre estuvo antes de ese jefe del Departamento de Estado y en otras agencias gubernamentales. Se creó para ella un puesto de alto nivel en el ministerio, donde era responsable de los aspectos económicos de Oriente Medio. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003 con pruebas falsas y derrocó al líder derrocado Saddam Hussein en Washington, la posición de Liz Cheney la convirtió en una de las figuras clave del fallido plan estadounidense de “construcción de la nación”. Hasta el día de hoy, defiende el derecho a la invasión de Irak.

Cheney tiene tiempo, Trump no

Una mirada retrospectiva a la carrera política de Cheney revela un ascenso casi constante, pavimentado por su familia y su ambición. En 2014, Cheney intentó sin éxito postularse para el Senado de Wyoming. Dos años más tarde, llegó al Congreso como actriz. El estado menos densamente poblado de Estados Unidos es una apuesta segura para los republicanos. La última vez que un demócrata ganó el único escaño en la Cámara fue en 1977.

En las próximas elecciones al Congreso en el otoño, se postulará para la Cámara de Representantes por otros dos años, una vez más contra su rival interna del partido, Harriet Hageman. Trump quiere evitar la reelección de Cheney tanto como sea posible y eliminar el poder de su oponente tanto como sea posible. Hace dos semanas, el expresidente apareció en un acto de campaña en Wyoming en apoyo a Hageman. Trump dijo que Cheney estaba difundiendo “una historia de histeria partidista extrañamente falsa e inventada”.

Hagman y Trump tienen buenas posibilidades de éxito. Lo hizo mejor que Cheney en Wyoming en 2016 y 2020. Esta es una indicación de que su respaldo puede obtener suficientes votos. Las primarias cruciales para la nominación se realizarán en agosto. Según una encuesta de la agencia de encuestas republicana realizada en mayo, el 26 por ciento elegiría a Cheney, pero el 56 por ciento elegiría a Hageman. Pero incluso si Cheney pierde su escaño, su estatus aparente puede dar sus frutos. Ella tiene las mejores relaciones de todos modos, pero ahora también es una de las caras más reconocibles de los republicanos.

Es muy probable que Trump vuelva a presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2024. Una gran mayoría de republicanos votará por ella, según las encuestas de opinión. Cheney tampoco descartó presentarse a las elecciones de 2024. Entonces, el camino renovado de Trump hacia el poder solo conducirá a través de ellos. Después de 2024, el expresidente probablemente habrá envejecido para otro período en el cargo, a más tardar para entonces su influencia disminuirá y los miembros del ala del partido leales a él se reorientarán. En todo caso, Cheney tiene una ventaja insustituible: el tiempo. Tiene 20 años menos que Trump.